Финляндия и Швеция близки к Североатлантическому альянсу «во всех аспектах» и поэтому могут рассчитывать на быстрое вступление — об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что эти две страны являются близкими партнерами объединения и даже проводят с ним военные учения.

И у Хельсинки, и у Стокгольма есть в распоряжении хорошо функционирующие институты в сфере безопасности. Если они примут политическое решение присоединиться к альянсу, достаточно будет получить согласие от остальных членов.

Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть это (вступление — прим.) может произойти очень быстро, если они обратятся с таким запросом.

Премьер-министр Швеции недавно исключала такой сценарий. Страна хочет сохранить партнерство, но не готова стать полноценным членом, сказала она.

Как сообщал Ruposters, накануне Россия получила отказ от НАТО по вопросу Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг охарактеризовал переговоры как сложные, но откровенные, открытые и полезные. В МИД РФ в свою очередь опасаются стремления Запада понизить порог применения ядерного оружия.