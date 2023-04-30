МИД России заявил, что Европейский союз своей партнерской миссией в Молдавии де-факто займется внешним управлением республики. И обратил внимание на кардинальное изменение характера Европейского союза, то и дело вступающего в конфронтацию с Москвой.

На этом фоне власти Молдавии запретили официальным представителям России въезд в страну. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на этот запрет резким заявлением: ехать в Молдавию никто не собирается, а страны такой «больше и нет». Поскольку местные власти «продали её Румынии».

То, что страны-члены ЕС то и дело пытаются лягнуть Россию, уже никого не удивляет. Как и то, что они пытаются закрепиться в бывших республиках СССР и подталкивают их власти к размежеванию с Россией. И, судя по той же Грузиии, Украине изрядно в этом преуспевают. Вот и Молдавия активизировалась. Правда, пока дипломатически — не так, как это размежевание происходит на Украине.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что здесь сыграла роль разница в значимости этих стран для Запада.

— Украина не сравнима с Молдавией ни по размеру и ресурсам, ни по геополитическому положению. Молдавия — это маленькое государство, разделённая даже не на две, а на три части. Кроме Приднестровья там ещё ведь есть Гагаузия. Просто в Гагаузии удалось избежать войны. Хотя там тоже были неприятные инциденты. Например, еще в 90-е два или три грузовика со спецназом разоружила местная милиция.

Что такое Молдавия в глазах Запада? Это ерунда, монетка разменная. А Украина — это стенобитное орудие, которым можно долбить российские стены, государство, которое обладает протяжённой границей, ресурсами, населением, армией, которое может блокировать транзит и вообще много чем насолить России, используется как таран против неё. А Молдавия просто дополнение, причём небольшое.

«СП»: Один из наших экспертов, экономист, высказал мнение, что причины, доведшие конфликт с Украиной до СВО не столько политические, сколько экономические. И этим же объясняется то, что Запад не принуждает Киев к мирным переговорам с Россией. В частности, если бы вдруг было бы подписано какое-то соглашение о перемирии, то это могло бы обрушить мировой рынок нефти, а дальше и вся бы мировая экономика посыпалась. Согласны с такой точкой зрения?

— Не совсем. Дело в том, что сейчас экономика и политика очень сильно связаны, но это уже скорее глобальная экономика — вопросы доминирования, сохранения доллара как мировой резервной валюты, вопрос управления государствами или хотя бы давления на них со стороны США и западного блока в целом.

И вряд ли это базирует на нефтяном рынке. Сейчас одно из ключевых положение в ЕС играет не нефть, а газ. Газ тоже может зависеть от кризиса на Украине, но в течение года цены стабилизировались, наладились альтернативные поставки. Цены иногда держатся высокие, а иногда падают.

Если же Западу захочется повысить цены на нефть, то для этого не обязательно продолжать боевые действия на Украине. Можно организовать какой-то кризис в других регионах или просто осуществить сговор между производителями нефти и сократить добычу.

США могут организовать ряд конфликтов на Ближнем Востоке. Цены на нефть взлетят. Штаты обладают большим влиянием в странах Персидского Залива, в КСА, им ничего не стоит влиять на этот регион. Так что здесь, думаю, нефть не особенно может быть ключевым фактором для продолжения военных действий на Украине.

«СП»: А что тогда является ключевым фактором?

— Сопротивление России нынешнему миропорядку. Чем более оно успешно, тем более впечатляет участников политического поля. Теперь многие считают, что могут в чём-то не подчиняться диктату США.

После распада СССР долгое время не было никакого сопротивления, а теперь есть альтернатива в виде России и Китая.

«СП»: Но ведь чем дольше Россия противостоит коллективному Западу, тем заразительнее её пример. Не логичнее ли было быстро завершить конфликт и сделать так, чтоб о нём вообще забыли, а не доводить его до «горячей» фазы?

— Исходя из ряда заявлений и действий ожидалось, что Россия рухнет в течении нескольких месяцев из-за коллапса экономики. Тогда не потребовалось бы военного давления, т.к. экономика сыграла бы свою роль. Но этого не произошло. И теперь Западу ничего не остаётся, кроме как продолжать затяжной военный конфликт на Украине, который, с одной стороны, выматывает Россию, но с другой стороны — выматывает и ЕС. И постепенно становится менее популярным в западных странах.

США не выходят из этой ситуации потому, что не страдают экономически от её последствий. Они вообще смещают акцент на AUKUS, на Юго-Восточную Азию. Инфляция в США обусловлена не столько СВО, сколько ковидным разбрасыванием денег с вертолётов. Все тяготы военной кампании на Украине обрушиваются на европейцев. А для США любой исход будет приемлем.

Эксперт считает, что даже если Украина сломается и российские войска, например, выйдут к Одессе, то американцы со спокойной душой просто предложат разграничить сферы влияния. Если вялотекущие боевые действия будут продолжаться — их это тем более устроит. Этот конфликт будет подтачивать Россию, можно будет постоянно усиливать давление санкционное и дипломатическое.

В любом случае США сейчас в более выгодном положении. Даже если потратят миллиарды, то сами их напечатают и сами себе заплатят. Их солдаты в этом конфликте не погибают, а населению практически всё равно. Так что с внешним управлением можно и не заморачиваться.





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