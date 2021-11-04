Согласно отчету Recovery Insights, в течение 2020 года по всему миру было создано на 32% больше малых и средних компаний, поскольку изменения на рынке труда и новые особенности поведения потребителей стимулировали появление «обновленного» предпринимательства. В каких странах малый бизнес развивается самыми быстрыми темпами – далее в материале.
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10 стран с самыми быстрыми темпами развития малого бизнеса
В первую десятку стран с самым стремительным ростом новых малых предприятий в 2020 году вошли:
Что известно о рейтинге
Рейтинг 10 стран с самым большим ростом нового малого бизнеса
Роль цифровизации
Топливом, стимулирующим рост новых малых предприятий по всему миру, стала простота и доступность цифровизации. Практически сразу пандемия COVID-19 повлекла за собой зависимость компаний от цифровых возможностей, ведь миллионы потребителей по всему миру массово перешли в интернет.
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К слову, в отчете также отмечается, что лучше всего на развитие малого бизнеса повлияла электронная коммерция. У малого и среднего бизнеса, использующего возможности интернет-продаж, прибыль от одного клиента в среднем выросла на 5%, а количество транзакций – на 4,5%.Количество предприятий, впервые применивших цифровые технологии в 2020 году, выросло втрое. В Бразилии, например, количество компаний, начавших работать в онлайн-режиме, выросло на 208%, когда в Германии темпы роста составили 38% по сравнению с допандемическим 2019 годом.