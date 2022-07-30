30 июля российская компания «Газпром» прекратила поставки голубого топлива в Латвию, которые осуществлялись в рамках июльской заявки.

Как сообщил сегодня Telegram-канал пресс-службы российского газового монополиста, решение о приостановке поставок принято в связи нарушением порядка отбора газа.

«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.

Напомним, что Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

При этом накануне глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро.

Он пояснил, что газ покупают не напрямую «Газпрома», а у посредника, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Ранее EADaily сообщало о том, что польская госкомпания PGNiG была вынуждена взять кредит на $ 1 млрд под гарантии Госказначейства Польши. С конца апреля она не получает российский газ, а реверсный у евротрейдеров обходится куда дороже.