США начали переговоры с Катаром, которые лишат Россию последнего рычага давления на Европу.

Соединенные Штаты пытаются усилить энергетическую независимость Европы на фоне угрозы нового вторжения ВС РФ в Украину. Вашингтон ведет переговоры с Катаром об экстренных поставках газа в ЕС.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

США намерены катарским газом восполнить возможные перебои в поставках из России. Если Вашингтон договорится, то ЕС сможет безопасно для себя вводить “адские” санкции против России в случае вторжения российских войск в Украину, так как Кремль не сможет шантажировать европейцев угрозой перекрыть трубу.

“Европа введет эмбарго на поставки нефти и газа из России в случае военных действий в Украине”, — высказал уверенность блогер РФ.

Помимо Катара, заместить российский газ на европейском рынке помогут сами США, а также Австралия с помощью СПГ.

Что касается нефти, то в этом вопросе уже достигнуты договоренности с Саудовской Аравией. Страна готова продавать Европе 2-2,5 млн баррелей в сутки, чего вполне достаточно, чтобы компенсировать прекращение российских поставок.

“Аргумент про то, что «они замерзнут», вряд ли состоятелен. Кремль переоценивает свои способности шантажировать партнеров поставками нефти и газа. Особенно сейчас, когда из-за пандемии мировая экономика стагнирует”, — констатировал Мюрид.

Ранее Диалог.UA сообщал, что «Газпром» опять прикрутил вентиль для Европы — поставки газа рухнули на 41%.

Мы также писали, что Макрон бросил вызов Путину, призвав ЕС покончить с нефтяной и газовой зависимостью от России.

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Автор:

Эль Мюрид

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