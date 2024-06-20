Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 20.06.2024

Саммит «Большой семерки» (G7), проходивший 12-15 июня 2024 года, завершился грандиозным событием. Самая крупная экономическая группировка расписалась в собственном бессилии, доказав в очередной раз себе и миру 2 главные леммы.

Первая — G7 не является теневым правительством мира, в лучшем случае, это классная дама на уроке по воспитанию колонии для трудноисправимых.

Второе, песни сирены — крупнейших держав, исполненные хором басов и баритонов, заглушаются фальсцетом недовольного большинства стран мира.

Главная тема трехдневных заседаний громогласно объявленного всему миру теневого правительства не дает ответа на главный вопрос глобальной повестки дня: как обеспечить устойчивое поступательное экономическое развития в мире.

«Мировые мудрецы» во главе с США и Западной Европой так и не придумали способ оставить человечество в покое. Они так и не нашли возможности избежать противостояний, мешающих поступательному развития человечества.

Относительно самых мощных экономических ресурсов — технологий, лидеры G7 показали, что мнение ученого мира им не указ. Объединение громогласно заявило,, что с России санкции не будут сняты, пока последняя до последнего цента не выплатит то, что они называют «суммой ущерба, нанесенного Россией Украине».

Эта сумма приближается почти к половине триллиона долларов.

Как должен решаться вопрос поступательного развития в экономике? Создать условия в международных экономических отношениях, которые сведут на нет любой конфликт.

Как? Давайте посмотрим на простой пример: на сухой песчаной почве в лесу легче разжечь костёр и поддерживать его сухими ветками и сухой листвой. Если почва сырая, то она не позволит не только разжечь костер, но и поддерживать огонь. Он вскоре сам собой затухнет из-за влажности почвы.

G7 следует убрать влажную почву — первооснову конфликта, и наоборот, создать условия для мирного, плодотворного и поступательного экономического сотрудничества.

За историю многовекового сосуществования двух частей одного геополитического пространства, конфликт России и Украины существовал 4 года: в 2022-2024 годах и во времена Украинской Рады, в 1918 году.

Вывод напрашивается сам собой. Территории между собой не воюют. Воюют только люди, и то не все.

То состояние, в котором находятся 2 стороны не имеет никаких экономических причин. Существует единое экономическое пространство, которое способно обогощать обе стороны кратно.

Экономическое пространство Украины — продолжение экономического пространства более мощной России, а большее поглощает меньшее. Но российская экономика не может существовать без факторов украинской экономики — угля, машиностроения, прифронтовой торговли и трансфера углеводородов и не только их. Не будем забывать, что, по хрестоматийным расчётам, потери российской экономики от отсутствия использования украинской территории — до 40% в бюджет страны.

По данным Института СНГ, этот фактор в экономике двух стран продолжает быть самым стабильным и вызывающим наибольшее беспокойство для обеих сторон. Отсутствие решения этого вопроса не позволяет развивать долгосрочные российско-европейские и украинстко-европейские отношения.

Решения последнего времени, включая G20 (сессия пройдёт в Бразилии в ноябре 2024 года), показывают, что только 2 из 17 латентных конфликтов способны влиять на долговременное устойчивое развитие: Ближневосточный конфликт и Центральноевропейский конфликт, то есть, события вокруг Украины.

Решения G7 говорят о том, что до заседания G20 в Бразилии сакраментальные вопросы не будут решены, хотя оснований для их нерешения у мировой экономикии нет.

Источник