По мере того, как электронная коммерция продолжает расти, растут и обманные методы рекламы, включая фальшивые обзоры, необъявленное платное одобрение и другие методы, противоречащие федеральным законам.

И теперь FTC стремится активизировать свои действия в этом направлении: на этой неделе Комиссия разослала уведомления более чем 700 компаниям, включая Facebook, Amazon и LinkedIn, об их использовании или содействии ложным обзорам и рекламе для продвижения. продукты онлайн.

Как поясняет FTC:

«Распространение социальных сетей стерло грань между аутентичным контентом и рекламой, что привело к взрыву обманной поддержки на рынке. Поддельные онлайн-обзоры и другие обманчивые одобрения часто рекламируют продукты во всем онлайн-мире. Следовательно, Федеральная торговая комиссия теперь использует свой орган по наказанию за нарушение закона, чтобы напоминать рекламодателям о законе и удерживать их от его нарушения ».

FTC заявляет, что, отправляя уведомление о штрафных санкциях этим организациям, она эффективно уведомляет каждую из них о необходимости либо решить эти проблемы, либо о риске штрафов в размере до 43 792 долларов за нарушение.

«Уведомление о штрафных санкциях позволяет агентству добиваться гражданских санкций против компании, которая, как ему известно, была признана незаконной в предыдущем административном постановлении FTC, кроме приказа о согласии».

Итак, теперь, когда FTC разослала эти предупреждения, у нее есть законное основание для применения штрафных санкций в будущих случаях, если таковые будут обнаружены.

Каковы особенности в каждом случае, неясно, но FTC поясняет, что диапазон нарушений, отмеченных в его уведомлениях, включает:

Ложное заявление об одобрении третьей стороной

Предоставление ложной информации о том, является ли индоссант фактическим, текущим или недавним пользователем

Использование одобрения для ложных заявлений о производительности

Неспособность раскрыть неожиданную материальную связь с индоссантом

Искажение того, что опыт индоссантов представляет собой типичный или обычный опыт потребителей.

Эти нарушения охватывают широкий спектр методов, которые особенно применимы в маркетинге в социальных сетях, и, поскольку использование влиятельных лиц в рекламных акциях также растет, стоит ознакомиться с последними правилами, чтобы убедиться, что вы также не нарушите правила. Правила FTC.

FTC также создала обзорное руководство по своим правилам одобрения, чтобы оказать дополнительную помощь в этом отношении.

Будет интересно посмотреть, действительно ли этот новый толчок со стороны FTC приведет к более конкретным судебным искам на этом фронте и что это будет значить для сектора маркетинга. И опять же, с ростом использования влиятельного маркетинга, вы можете себе представить, что многие из них не будут соответствовать определенным критериям, что приведет к дальнейшим опасениям.

Поэтому стоит ознакомиться с последними правилами.

FTC опубликовала полный список 700 компаний, которым были разосланы уведомления.