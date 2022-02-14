Гонка за сырьем для промышленности и продовольственных товаров наблюдается во многих секторах — от промышленных металлов до сельского хозяйства. Это отражается на рынке фьючерсов, где значительное число сырьевых товаров перешли в ситуацию бэквордации, когда спотовая цена с немедленной поставкой превышает стоимость поставки с будущей датой. Такая ситуация указывает на дефицит ресурсов на рынке, сообщила газета Financial Times.

Особенно крупные проблемы возникают с металлами, за которые трейдеры готовы платить крупные надбавки, чтобы получить товар сразу.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация. Предложение не реагирует [на спрос]», — сказал аналитик инвестбанка Goldman Sachs Николас Сноудон.

FT отметила, что запасы меди на крупных товарных биржах составляют около 400 000 тонн, что покрывает недельную потребность мировой экономики

в этом металле. На низком уровне находятся и запасы алюминия, в то время как европейские и китайские заводы вынуждены еще больше ограничивать выпуск металла из-за резкого скачка цен на энергоресурсы. После сообщения Goldman Sachs, согласно которому запасы алюминия могут быть исчерпаны к 2023 году, цены на этот металл поднялись до 13-летнего максимума.

Низкий уровень запасов сырья еще больше разгоняет инфляцию, пока мировая экономика

восстанавливается от связанных с пандемией ограничений. Потребительские цены в США выросли на 7,5% в годовом сравнении, что стало самым быстрым темпом инфляции за последние 40 лет.

Сокращение запасов сырья также связано с низким уровнем инвестиций в новые месторождения, плохой погодой и связанными с пандемией ограничениями. В результате индекс Bloomberg Commodity Spot, который считается ключевым индикатором цен на сырье, вырос с начала года на 10% и достиг рекордно высокого уровня. Согласно данным Refinitiv, девять из 23 видов фьючерсных контрактов, включенных в этот индекс, сейчас перешли в ситуацию бэквордации.

На рынках сельхозпродукции запасы кофейных зерен марки «арабика» сократились до самого низкого уровня за 22 года. Старший аналитик Rabobank Карлос Мера назвал темпы уменьшения запасов арабики с начала года «поразительными». По его оценке, дальнейшее сокращение запасов повышает «возможность неконтролируемого скачка цен».

С начала года цены на арабику по фьючерсным контрактам на бирже ICE выросли на 13% до 2,59 доллара за фунт, что является самым высоким уровнем за 10 лет и более чем вдвое превышает цены годичной давности.

Дефицит предложения надвигается и на других рынках. По оценке Citigroup, спрос на литий — ключевое сырье для производства аккумуляторов — превысит предложение на 6% к концу года из-за растущих продаж электромобилей. В течение 2021 года карбонат лития подорожал более чем в четыре раза до уровня выше 50 000 долларов за тонну. В Citibank считают, что с учетом ограниченных запасов потребуются «экстремальные» цены, чтобы «разрушить спрос» и вернуть рынок в равновесие.

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