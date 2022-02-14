Гонка за сырьем для промышленности и продовольственных товаров наблюдается во многих секторах — от промышленных металлов до сельского хозяйства. Это отражается на рынке фьючерсов, где значительное число сырьевых товаров перешли в ситуацию бэквордации, когда спотовая цена с немедленной поставкой превышает стоимость поставки с будущей датой. Такая ситуация указывает на дефицит ресурсов на рынке, сообщила газета Financial Times.
Особенно крупные проблемы возникают с металлами, за которые трейдеры готовы платить крупные надбавки, чтобы получить товар сразу.
«Это совершенно беспрецедентная ситуация. Предложение не реагирует [на спрос]», — сказал аналитик инвестбанка Goldman Sachs Николас Сноудон.
FT отметила, что запасы меди на крупных товарных биржах составляют около 400 000 тонн, что покрывает недельную потребность мировой экономики
Низкий уровень запасов сырья еще больше разгоняет инфляцию, пока мировая экономика
Сокращение запасов сырья также связано с низким уровнем инвестиций в новые месторождения, плохой погодой и связанными с пандемией ограничениями. В результате индекс Bloomberg Commodity Spot, который считается ключевым индикатором цен на сырье, вырос с начала года на 10% и достиг рекордно высокого уровня. Согласно данным Refinitiv, девять из 23 видов фьючерсных контрактов, включенных в этот индекс, сейчас перешли в ситуацию бэквордации.
На рынках сельхозпродукции запасы кофейных зерен марки «арабика» сократились до самого низкого уровня за 22 года. Старший аналитик Rabobank Карлос Мера назвал темпы уменьшения запасов арабики с начала года «поразительными». По его оценке, дальнейшее сокращение запасов повышает «возможность неконтролируемого скачка цен».
С начала года цены на арабику по фьючерсным контрактам на бирже ICE выросли на 13% до 2,59 доллара за фунт, что является самым высоким уровнем за 10 лет и более чем вдвое превышает цены годичной давности.
Дефицит предложения надвигается и на других рынках. По оценке Citigroup, спрос на литий — ключевое сырье для производства аккумуляторов — превысит предложение на 6% к концу года из-за растущих продаж электромобилей. В течение 2021 года карбонат лития подорожал более чем в четыре раза до уровня выше 50 000 долларов за тонну. В Citibank считают, что с учетом ограниченных запасов потребуются «экстремальные» цены, чтобы «разрушить спрос» и вернуть рынок в равновесие.