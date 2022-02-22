Минэкономики ФРГ остановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» из РФ в ФРГ через Балтийское море. Цена газа на бирже в ЕС сразу подскочила на 10% и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Министр экономики страны Роберт Хабек поручил Федеральному сетевому агентству ФРГ отозвать первоначальный положительный отзыв о безопасности газопровода.

После признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса геополитическая ситуация изменилась и необходима новая оценка безопасности, заявил Хабек в письме, которое направлено в правительство ФРГ.

Сертификат, выданный предыдущим правительством ФРГ в конце октября, касается геополитической безопасности поставок природного газа в Германию – на тот момент поставки считались безопасными. Но теперь все изменилось, сообщается в письме Хабека. Полная процедура сертификации невозможна без этого сертификата безопасности.

Это совместный проект «Газпрома» и европейских компаний. В апреле 2017 года компания Nord Stream 2 AG (создан «Газпромом» как оператор проекта) подписала с компаниями французской ENGIE, австрийской OMV, британо-нидерландской Royal Dutch Shell, с немецкими Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток-2». Пять европейских компаний предоставили долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта в 10 миллиардов евро – примерно по 950 миллионов евро каждая.

Проект нового газопровода затянулся на 2 года. По плану «Северный поток-2» должны были запустить в декабре 2019 года – эта магистраль из РФ в ФРГ и далее в ЕС могла удвоить поставки газа через Балтийское море до 110 миллиардов кубометров с 2020 года. В конце 2021 года газопровод достроили с опозданием на 2 года. Санкции США помешали завершить проект в срок – летом 2019 года из проекта начали выходить иностранные компании, страховые, технические и судовые, а РФ пришлось достраивать газопровод собственными силами – двумя судами-трубоукладчиками и несколькими судами сопровождения, включая корабли снабжения.