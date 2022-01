Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 31 января по 6 февраля.

На этой неделе глава ФРС подтвердил, что Федрезерв прекратит покупку облигаций в марте 2021 года, после чего начнет поднимать ставку. После этого все рисковые активы полетели вниз, в том числе и многие акции на фондовом рынке. Главной причиной распродажи, напугавшей рынок, стали заявления регулятора о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Джером Пауэлл не исключил, что поднятие ставок будет происходить на каждом заседании ФРС в этом году.

Тем временем, в США вышел отчет по ВВП, который показал рекордный рост экономики страны, что укрепило мнение о неминуемости ужесточения политики ФРС.

Пока инвесторы продолжают оценивать перспективы ужесточения политики, рынки торгуются разнонаправленно. Аппетит к риску постепенно возвращается, тем не менее, ожидания подъема ставок какое-то время будут сдерживающим фактором для роста, а сезон отчетности обеспечит лишь временную поддержку.

На следующей неделе отчитаются следующие компании: Alphabet A (GOOGL), Exxon Mobil (XOM), PayPal Holdings Inc (PYPL), United Parcel Service (UPS), Starbucks (SBUX), AMD (AMD), Bio-Techne (TECH), General Motors (GM), Amazon.com (AMZN), Honeywell (HONH), Merck&Co (MRK), Activision Blizzard (ATVI), Snap (SNAP), Estee Lauder (EL), Pinterest (PINS), Biogen (BIIB), Motorola (MSI).

Немного подробнее о некоторых из отчитывающихся эмитентов.

UPS (UPS) – предстоящий отчет этого эмитента за 4-й квартал и за 2021 год, похоже, будет лучшим за всю историю.

Привлекательной компанию делают несколько факторов. Рост выручки UPS за последние пять лет составил более 50%, при этом размер операционной маржи исчисляется двухзначными числами на фоне генерации мощных денежных потоков, которые были использованы для повышения и поддержания дивидендных выплат. Последние два года подогрели стремительный рост онлайн-торговли. Удачей для компании стало также назначение нового генерального директора, которым стала Кэрол Тома, занявшая этот пост в 2020 году. Она продемонстрировала себя настоящим профессионалам, знающим как продвигать компанию к успеху.

Ожидается, что UPS достигнет целей к 2023 году. В планах, которые были представлены менеджментом на июльской презентации для инвесторов, ожидается рост выручки с $84,6 млрд в 2020 году до $98 – $102 млрд в 2023 году при росте маржи прибыли с 12,7% до 13,7%.

У осторожных инвесторов может появиться естественное желание дождаться итогов рождественских продаж. Если они будут соответствовать планам, то цели компании к 2023 году могут быть повышены в текущем году.

Pinterest (PINS) – для компании, сферой деятельностью которой являются имиджевые социальные сети, 2021 год стал провальным. Ее акции упали на 54,5% в результате проблем с восстановлением экономики. Удар пришелся по нескольким направлениям. Прежде всего, у пользователей появилось больше возможностей для времяпровождения вне сети, поэтому Pinterest стал для них менее интересным. Это привело к снижению числа активных пользователей в течение двух кварталов подряд, а общее число потерь составило 24 млн человек.

В результате снижения темпов роста выручки и потерь в MAU инвесторы занервничали, а акции устремились вниз. Сейчас акции компании торгуются близко к уровню января 2020 года, соотношение цены к продажам – 8,8. В январе 2020 года средний доход на пользователя (ARPU) составлял $0,77, а MAU составлял 367 млн.

На 30 сентября число активных пользователей в месяц у Pinterest составляло 444 млн, а средний доход на пользователя – $1,41. Таким образом, у инвесторов появилась возможность приобрести акции надежной компании по цене двухлетней давности. На данный момент можно говорить о недооцененности бумаги с перспективой роста в 2022 году. В перспективе рост дохода Pinterest обеспечат частые улучшения сервиса и интегрирование рекламы, приносящей компании доход.

С целью увеличения возможностей рекламодателей по росту продаж, в платформу Pinterest была интегрирована электронная коммерция. И пользователи, и рекламодатели остались в выигрыше. По сравнению с прошлым годом пользователи стали на 60% больше взаимодействовать с контентом, имеющим отношение к покупкам. Сейчас компания стремится увеличить возможности инструмента Idea Pins.

В результате приложенных усилий средний доход на пользователя вырос. Размер глобального ARPU в конце 3-го квартала вырос на 37% по сравнению с прошлым годом и составил $1,41. Выручка за три квартала 2021 года оказалась выше, чем за 12 месяцев 2020 года.

По мнению аналитиков Уолл-стрит, следует ждать прибыли в объеме $827,4 млн при прибыли на акцию $0,46. В этом случае рост прибыли составит 17%, а прибыли на акцию – 7%, по сравнению с аналогичными показателями 2020 года.

Honeywell (HONH) – несмотря на то, что с начала 2021 года годовой объем продаж вырос, так же, как прибыль и прогноз по свободному денежному потоку еще до публикации отчета, в 2021 году акции компании потеряли 2%. Прогноз в аэрокосмическом сегменте ухудшился, поэтому инвесторы оценили перспективы компании на текущий год в негативном ключе.

Несмотря на снижение оценки в начале 2021 года, компании удалось завершить его со знаком плюс. Участники рынка воспринимают ее как бизнес-гиганта с хорошими перспективами, благодаря широкому набору разных бизнесов, способных обеспечить ее рост. Рейтинг Honeywell остается самым высоким среди других компаний, занимающихся автоматизацией и авиацией.

Для оценки можно использовать метод определения соотношения таких показателей, как стоимость компании (в которую включается рыночная капитализация и чистый долг) к показателю прибыли (из которой вычитаются налоги, износ, амортизация и проценты).

Учитывая средний прогноз руководства и текущую цену бумаги, расчетная прибыль в 2021 году увеличился в 27 раз, а прогнозируемый денежный поток в 27,5 раз. Официального прогноза на 2022 год не было дано, но аналитики ожидают прибыль на акцию в $8,97, а объем свободного денежного потока в $6,03 млрд. В результате прибыль акций к концу 2022 года увеличится в 24,2 раза, а объем свободного денежного потока в 24,9 раза.

Для того, чтобы продемонстрировать значительный рост в текущем году, Honeywell нужно продемонстрировать сверхположительный годовой прогноз, а ее показатели должны оказаться выше ожиданий аналитиков.

Динамика прибыли Honeywell радует. В аэрокосмическом сегменте у коммерческой авиации, бизнес-джетов и оборонных проектов открываются хорошие перспективы. Для воплощения в жизнь предварительного прогноза руководства компании необходимы условия укрепления нефтяных котировок для стимуляции сегмента РМТ (автоматизация процессов и расходов на переработку).

Amazon (AMZN) – акции компании в 2021 году показали слабую динамику после того, как в 2020 году они стремительно рвались к новым вершинам. В чем причина столь сдержанных результатов? Во-первых, проблемы на рынке труда в США. Из-за коронакризиса в Соединённых Штатах отмечается нехватка квалифицированных сотрудников, и, чтобы привлечь новых и удержать уже нанятых, компания была вынуждена поднимать заработную плату, выплачивать премии, и другими способами поощрять сотрудников. Во-вторых, на медленный рост повлияли и те усилия, которые компания направила для смягчения последствий от пандемии коронавируса.

В-третьих, проблемы с цепочкой поставок по всему миру. Плюс инфляция, которая заставила компанию платить больше за материалы и услуги.

Если говорить про основной бизнес компании, то здесь козырной картой является платная служба подписки Amazon Prime, которая доступна в разных странах и предоставляет её пользователям доступ к дополнительным услугам.

Компания Amazon, чтобы нивелировать действия своих конкурентов, расширила возможности Amazon Prime. Так, ритейлер расширил доставку продуктов из своей сети продуктовых магазинов Whole Foods, запустил онлайн-аптеку, улучшил сервис доставки, чтобы больше клиентов могло получать товар в тот же день.

Единственным слабым местом Amazon Prime стало уменьшение числа людей, которые перешли от бесплатной пробной подписки на платную. Как считают в самой компании, сервис Amazon Prime приближается к точке насыщения в США и снижение этой конверсии будет с лихвой компенсировано высоким коэффициентом удержания.

За 9 месяцев 2021 года общий доход американского ритейлера вырос на 27,6%, если сравнивать с первыми тремя кварталами 2020 года. Прирост операционной прибыли за тот же период составил 33,7% в годовом исчислении.

Такого результата удалось достичь благодаря AWS, выручка которого в 3-м квартале 2021 года выросла на 39% по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа AWS превысила 30% за тот же период. Фактически, в 3-м квартале 2021 года AWS принесла 13% от общего дохода, обеспечив более 60% операционного дохода компании.

В 2022 году ситуация на американском рынке труда должна улучшиться, как и улучшится ситуация с цепочкой поставок. Эти улучшения благоприятно скажутся на основном бизнесе Amazon. Что касается AWS, то прибыль с высокой маржой, похоже, сохранится. Доходы от рекламы также показывают рост.

Alphabet (GOOGL) – для компании 2021 год прошел под знаком «отлично», несмотря на проблемы в мировой экономике.

В настоящее время Alphabet принадлежит крупнейшая в мире поисковая система, одна из популярных в мире мобильных ОС Android, веб браузер Chrome, платформа потокового видео YouTube и почта Gmail. По данным eMarket, в 2021 году на Google пришлось 28,6% всех расходов на цифровую рекламу в мире. Доминирующие позиции компании на рынке рекламы позволяют ей не только генерировать деньги, но и выдерживать давление со стороны СМИ, регуляторов, выплачивать антимонопольные штрафы.

По данным на 3-й квартал 2021 года Alphabet контролировала 8% рынка облачных услуг. В этой области компания занимает 3-е место после Amazon и Microsoft. Здесь у эмитента преимущество, так как к ее облачным услугам обращаются те компании, которые не хотят иметь дело с Microsoft и Amazon. Среди них – PayPal, Twitter и Home Depot.

В 3-м квартале 2021 года доходы от облачного сервиса выросли на 45% в годовом исчислении, что более чем хорошо, учитывая, что сервис Amazon вырос на 39%, а Microsoft на 50% за тот же период.

Неважно, как в США и в мире из-за инфляции поднимутся цены, различные компании по-прежнему будут покупать рекламу у Alphabet. И так как Alphabet крупный игрок в сфере облачных технологий, от его услуг в этой области никто не сможет отказаться, и они продолжат платить Google Cloud за то, чтобы их веб-сайты и приложения оставались онлайн.

Дивиденды недели

31 января – Ally Financial Inc (ALLY), Ames (ATLO), Bank Montreal (BMO), Caseys (CASY), Hasbro (HAS), Pinnacle West (PNW), Realty Income (O), The AES (AES).

1 февраля – Americanas ADR (BTOOY), Fastenal (FAST), Itau Unibanco (ITUB), Main Street Capital (MAIN), MetroCity (MCBS), Whitestone (WSR).

2 февраля – AptarGroup (ATR), Banco Bradesco (BBD), Capital Product (CPLP), Crystal Valley (CYVF), Franklin Electric (FELE), Graham Holdings (GHC), Hope Bancorp (HOPE), Valero Energy (VLO).

3 февраля – American Campus (ACC), Bank of Marin (BMRC), Brown&Brown (BRO), Costco (COST), DWF (DWF), Gladstone Investment (GAIN), Grandsouth (GRRB), Home REIT (HOMEH), Merchants (MRCH), PayPoint (PAYP).

4 февраля – AmeriServ (ASRV), Blueknight (BKEP), Carriage Services (CSV), Citigroup (C), Derichebourg (DBG), FirstEnergy (FE), Hanmi (HAFC), Intel (INTC), Magellan (MMP), Peoples Bancorp (PEBO), WVS Financial (WVFC).