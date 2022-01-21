Рынок ценных бумаг Маската в Омане, государстве Персидского залива, является одной из малых бирж ценных бумаг на Ближнем Востоке, и его рыночная капитализация уступает региональным биржевым гигантам в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре. Тем не менее, в конце прошлого года он оказался вторым по приросту в регионе Персидского залива после Кувейта.

Общая характеристика рынка

Рынок ценных бумаг Маската (Маскатская фондовая биржа) был создан в 1988 году в столице Омана Маскате как государственное учреждение, первоначально отвечавшее как за торговлю ценными бумагами, так и за ее регулирование. Десять лет спустя его функции были разделены на непосредственно саму биржу и регулирующий орган — Управление по рынку капитала Омана.

С технической стороны последствием реструктуризации было изменение механизмов клиринга и расчетов. Если до нее в этих процессах участвовали три стороны: сама биржа, Маскатская клиринговая и депозитарная компания и брокерские конторы, то после реформы в ней стали участвовать также Центральный банк Омана и Фонд гарантирования расчетов.

Базовым индексом площадки является MSM, появившийся в 1992 году и включающий в себя 30 компаний. Позже были добавлены Индекс банков и инвестиций, Отраслевой индекс и Индекс услуг и страхования, которые также состоят из 30 крупнейших компаний в каждом секторе. За прошлый год MSM вырос на 15% — до 4159 пунктов.

По состоянию на конец 2021 года на бирже было зарегистрировано 164 ценные бумаги, общая капитализация рынка составляла более 12 млрд оманских риалов (более $31 млрд).

Оман относится к категории пограничных рынков, то есть близок к развивающимся рынкам, но не удовлетворяет ряду критериев. Пересмотр статуса в ближайшее время не планируется.

В отличие от других фондовых рынков стран Аравийского полуострова и Персидского залива, в Омане доля местных розничных инвесторов не растет, а снижается. При этом рынок значительно уступает другим соседним: соотношение рыночной капитализации MSX к ВВП составляет 18% по сравнению с 51% в ОАЭ, 55% в Саудовской Аравии (без учета оценки Saudi Aramco) и 72% в Катаре.

Развитие рынка

В прошлом году Рынок ценных бумаг Муската запустил свою новую электронную торговую систему OPTIQ от Euronext. Кроме того, в Омане стартовала публикация финансовых отчетов эмитентов в международном формате XBRL. XBRL, или расширяемый язык бизнес-отчетности, представляет собой стандарт для выпуска финансовых и операционных отчетов для повышения прозрачности и доступности бизнес-информации за счет использования единого формата. XBRL позволяет собирать, хранить и распространять данные в формате, который может анализироваться автоматически.

Ранее регулятор рынка Омана также внедрил автоматизированный процесс создания книг при подготовке первичного размещения, который обеспечил механизм определения цен посредством прозрачных онлайн-торгов, с помощью которых справедливая цена IPO определяется самими инвесторами. Все это реализуется в рамках программы развития Султаната Оман до 2040 года.

Оман сейчас делает ставку на извлечение выгоды из технологических тенденций, таких как электронная коммерция, онлайн-банкинг, облачные сервисы и телемедицина. В стране уже создана необходимая инфраструктура: развитая телекоммуникационная сеть, качественные логистические услуги и зона свободной торговли «Оазис знаний Маскат», специализирующаяся на технологиях. Но на фондовом рынке страны акций подобных компаний пока недостаточно, хотя имеющиеся показывают положительную динамику.

Рынок и пандемия

В первом квартале 2020 года индекс фондовой биржи Маската упал на 20%. Сыграли негативную роль низкие цены на нефть наряду с традиционной нехваткой ликвидности и низким уровнем участия иностранных инвесторов в бирже Омана. Перечисленные факторы способствовали тому, что рынок в течение года оставался медвежьим.

Однако прошлый год стал годом активного восстановления. Так, например, облигации страны, номинированные в долларах США, со сроком погашения в 2025 году, восстановились с доходности 11,5% в марте 2020 года до 3,3% в июне 2021 года.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику фондового рынка в 2021 году, долгосрочно он, все же, показывает снижение. По состоянию на июнь 2021 года индекс MSX 30 снизился более чем на 45% по сравнению с 2014 годом. Осенью прошлого года наметился, видимо, некоторый перелом, который может изменить долгосрочную негативную тенденцию рынка. Фондовая биржа Маската стала вторым по эффективности региональным рынком в октябре 2021 года, зафиксировав более чем 11% рост, чему способствовали повышение цен на нефть и позитивные экономические перспективы. Базовый индекс MSX30 только за октябрь вырос на 3,4%. Отметим, что самым результативным рынком в регионе был рынок Кувейта.

Позитивные прогнозы по экономике Омана, опубликованные Международным валютным фондом и глобальными рейтинговыми агентствами, также способствовали росту местного фондового рынка. В последнем региональном прогнозе МВФ повысил ожидания роста ВВП Омана на 70 базисных пунктов до 2,5% на 2021 год. МВФ ожидает, что бюджетный дефицит Омана, который достиг 18,7% ВВП в 2020 году сократится до дефицита в 2,6% ВВП в 2021 году и достигнет профицита в 1,1% ВВП в 2022 году. Рейтинговое агентство Moody’s изменило свой прогноз по суверенному рейтингу Омана с «негативного» на «стабильный», в то время как S&P повысило свой прогноз по Оману до «позитивного» со «стабильного».