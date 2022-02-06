Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «положительного» на «стабильный» и подтвердило рейтинг на уровне «B». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Ожидание более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования с момента нашего предварительного обзора в августе», — объяснило агентство свое решение в релизе, выпущенном в ночь на субботу.

Согласно релизу, «стабильный» прогноз частично отражает базовый сценарий агентства. Он предусматривает, что полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия в сложившейся ситуации.

Каков риск вторжения

«Существует высокая степень неопределенности относительно ближайших стратегических целей президента Путина. Выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США», — отмечает Fit.

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Агентство частично аргументирует свой базовый вариант отсутствия полномасштабного военного вторжения возможными экономическими, военными и геополитическими издержками и рисками для России, отсутствием жесткой поддержки таких действий внутри страны. В меньшей степени — потенциалом для некоторых ограниченных политических уступок, в противовес неопределенной стратегической выгоде.

«Однако мы ожидаем длительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе», — отмечает агентство Fitch Ratings.

Напомним

В августе прошлого года Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного к положительному, подтвердив рейтинг на уровне «B».

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Агентство объяснило такое решение относительной устойчивостью Украины к коронавирусному шоку и ожидаемым снижением госдолга до ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики.

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