Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы роста мировой экономики на 2024 год в своем последнем глобальном экономическом обзоре.

Как отмечают в Fitch, оценка улучшилась, поскольку растет уверенность в перспективах восстановления Европы, восстанавливается экспортный потенциал Китая, а внутренний спрос на развивающихся рынках, за исключением китайского, демонстрирует более сильный импульс.

Fitch повысило прогноз мирового роста в 2024 году до 2,6% с 2,4% в мартовском обзоре, еврозоны – на 0,2 п.п. до 0,8%; Китая – до 4,8% с 4,5%. Агентство сохранило неизменным прогноз повышения ВВП США на текущий год – на уровне 2,1%.

В то же время, в 2025 году агентство ожидает замедления роста мировой экономики до 2,4%, поскольку темпы роста в США замедлятся до 1,5%, а в еврозоне – ускорятся до 1,5%. Аналитики также ожидают, что рост экономики Китая упадет до 4,5% в следующем году, поскольку экспорт и государственные расходы замедлятся.

«Перспективы европейского восстановления становятся увереннее, поскольку условия торговли и энергетический шок отступают, энергоемкие отрасли начинают набирать обороты в Германии, а реальная заработная плата возобновляется. Более высокие реальные доходы будут способствовать увеличению расходов домохозяйств, имеющих прочные финансовые буферы, тогда как негативное влияние от предварительного усиления монетарной политики ЕЦБ уменьшится», – отмечают в Fitch.

Напомним, что World Bank улучшил ожидания по росту мировой экономики в 2024 году до 2,6% по сравнению с прогнозируемыми 2,4% в январе. В 2025-2026 гг. рост ускорится до 2,7% г./г. Это значительно ниже среднего уровня в 3,1% зафиксированного за десятилетие до начала пандемии COVID-19.

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