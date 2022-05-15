Санкции, которые ввели против Москвы США и Евросоюз, могут снизить ВВП России на 4-18% в зависимости от сценария, заявил экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола.

«Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта».

При нынешнем санкционном режиме, который предполагает в том числе прекращение поставок в Россию товаров двойного назначения, технологий и предметов роскоши, ВВП грозит снижение почти на 4%. Другой сценарий — это расширение санкций и введение эмбарго на все товары и услуги из развитых стран. Это грозит стране обвалом экономики на 10%. При этом текстильная промышленность пострадает более чем на 20%, а производство резины, пластмасс в химической отрасли — на 20-30%. Третий сценарий, при котором возможен полный запрет на импорт в страну из всех государств, ВВП обвалится на 18%.

Однако в анализе не учитывались некоторые оговорки. Например, было оценено раздельное влияние импортного и экспортного каналов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что отечественная экономика в случае длительного сохранения западных санкций сможет подстроиться под новые условия не раньше чем через два года. Затем стране придется в течение многих лет продолжать перестройку экономики и импортозамещение иностранных товаров.

В то же время политолог Данила Гуреев указал, что санкции и «антироссийская» политика только усиливают доверие россиян к государственным институтам.