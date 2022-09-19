Страны Прибалтики и Польша ввели с понедельника, 19 сентября, запрет на въезд в Шенгенскую зону для туристов из России. Отныне единственная сухопутная граница, через которую россияне смогут попасть в ЕС по туристической визе, это рубежи Финляндии с РФ, пишет yle.fi.

Начальник пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо сообщил по электронной почте информационному агентству STT, что его подчиненные не ожидают существенного увеличения движения через границу. Однако, по его словам, ситуация отслеживается — и при необходимости численность персонала будет увеличена.

В настоящее время около 46 тысяч россиян еженедельно пересекают границу с Финляндией и обратно через пункты пропуска на юго-востоке страны.

Финляндия ввела существенные ограничения на выдачу туристических виз россиянам, начиная с сентября. Однако страна не запретила выдачу виз российским туристам полностью. По словам Репо, ужесточение правил пока не повлияло на количество пересекающих границу.

На прошлой неделе президент Саули Ниинистё допустил возможность ужесточения визового режима для владеющих финской недвижимостью россиян.