Директор Банка международных расчетов предупредил о плавном «приземлении» мировой экономики.

Markus Winkler / unsplash.com

Банк международных расчетов (БМР) предупреждает, что из-за роста уровня государственного долга на фоне ряда крупных выборов в США, Британии и Франции, в этом году может взбудоражить мировые финансовые рынки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова генерального директора БМР Агустина Карстенса.

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По мнению банкира, мировая экономика находится на пути к «плавному приземлению», в котором многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли.

Издание отмечает, что глобальный государственный долг уже находится на рекордном уровне, и выборы, начиная от президентских выборов в США в ноябре и заканчивая недавними опросами в Мексике и Южной Африке и голосованиями во Франции и Великобритании, несут в себе риски.

Кроме того, Агустин Карстенс заявил, что процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, а ценовое давление со стороны старения населения, изменения климата и восстановления обороноспособности, планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут расстроить чувствительные рынки.

«Они (правительства) должны остановить рост государственного долга и признать, что процентные ставки могут не вернуться к сверхнизким уровням, существовавшим до пандемии. Нам нужен прочный фундамент для дальнейшего развития», – отметил Агустин Карстенс.

Ранее мы писали о том, что Украина договорилась с США об отсрочке выплат по госдолгу.

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