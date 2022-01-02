Москва, 2 января. Рубль в 2021 году был в основном стабилен к доллару за счет дорогих нефти и газа, а также действий финансового руководства страны. Опрошенные РИА Новости аналитики и экономисты рассказали, каким будет курс российской валюты в 2022 году.
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт считает, что главную угрозу для рубля представляет инфляция. По мнению эксперта, Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и будет повышать ключевую ставку. Однако, важно понимать, что рост потребительских цен — общемировая тенденция, одной из ее причин является кризис в цепочках поставок.
Рубль вряд ли укрепится до следующего заседания совета директоров Центробанка РФ, убежден заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По его прогнозу, рубль будет находиться в коридоре 74,5-77 единиц в паре с долларов.
Как указала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова, курс рубля во многом будет зависеть от ситуации в Донбассе. Если обстановка обострится, то не исключено, что рубль будет торговаться с геополитической премией 8-10 единиц к доллару вместо нынешних 3-4 рублей.
Российский рубль в 2021 году был признан одной из лучших валют развивающихся рынков. За год курс национальной валюты упал всего на 0,3%.
При этом перед самым Новым годом российская валюта заметно просела в ходе торгов. За день стоимость доллара выросла на рубль, а евро — на полтора рубля. INFOX выяснил причины столь неожиданной динамики.