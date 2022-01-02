Москва, 2 января. Рубль в 2021 году был в основном стабилен к доллару за счет дорогих нефти и газа, а также действий финансового руководства страны. Опрошенные РИА Новости аналитики и экономисты рассказали, каким будет курс российской валюты в 2022 году.

Мировая экономика

сейчас находится под давлением штамма коронавируса «Омикрон». Еще один важный феномен — это ускоренная инфляция и безостановочная эмиссия денег центральными банками развитых стран. Немалую роль в 2022 году будет играть Банк России, взявший курс на временное ужесточение монетарной политики.

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт считает, что главную угрозу для рубля представляет инфляция. По мнению эксперта, Центробанк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и будет повышать ключевую ставку. Однако, важно понимать, что рост потребительских цен — общемировая тенденция, одной из ее причин является кризис в цепочках поставок.

Рубль вряд ли укрепится до следующего заседания совета директоров Центробанка РФ, убежден заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По его прогнозу, рубль будет находиться в коридоре 74,5-77 единиц в паре с долларов.

Как указала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова, курс рубля во многом будет зависеть от ситуации в Донбассе. Если обстановка обострится, то не исключено, что рубль будет торговаться с геополитической премией 8-10 единиц к доллару вместо нынешних 3-4 рублей.

Российский рубль в 2021 году был признан одной из лучших валют развивающихся рынков. За год курс национальной валюты упал всего на 0,3%.

При этом перед самым Новым годом российская валюта заметно просела в ходе торгов. За день стоимость доллара выросла на рубль, а евро — на полтора рубля. INFOX выяснил причины столь неожиданной динамики.

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