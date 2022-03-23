Федерация креативных индустрий (ФКИ) провела рабочую встречу с руководителями региональных фондов и проектных офисов, на которой обсудили текущую сложную экономическую ситуацию и возможные пути преодоления кризиса. По общему мнению, возросла роль государства как заказчика для креативных индустрий, но еще важнее активный совместный поиск новых точек развития.

Креативные индустрии, как и в целом мировая экономика

, столкнулись с масштабным кризисом и ситуацией тотальной неопределенности. Чтобы понять настроения внутри креативного сообщества и начать вырабатывать антикризисный план, ФКИ инициировала онлайн-встречу с руководителями профильных региональных организаций. В ней приняли участие руководители фондов, автономных некоммерческих организаций, проектных офисов из разных регионов страны: Калининградской, Новгородской, Ростовской, Ульяновской и Томской областей, республик Саха (Якутия) и Карачаево-Черкесия, Приморского края.

Участники встречи констатировали возросшее число вопросов со стороны представителей креативного сообщества и большой интерес к совместным обсуждениям текущей ситуации. «Каждый заботится о своем деле, никто не хочет складывать руки, – говорит Валерия Гусейнова из Фонда креативных индустрий Калининградской области «Креспектива». – В новых условиях резко начала меняться и роль фонда. Мы превращаемся в агентство по помощи в продвижении креативных бизнесов». Представители других региональных организаций также отмечают, что самая острая проблема для малого бизнеса на сегодняшний день – поиск клиентов в условиях сокращения как покупательской способности, так и числа каналов сбыта.

Эффективными могут оказаться разные маркетинговые инструменты: организация сети локальных маркетов, создание новых онлайн-площадок (в том числе для совместного продвижения), получение льготных условий для размещения рекламы в медиа. Но все действия пока что могут иметь только ситуативный характер: о долгосрочном планировании сейчас говорить невозможно. Другая важная проблема: прекращение поставок зарубежных материалов и технологий. Для малого бизнеса

поиск новых импортеров может оказаться очень сложной задачей, поэтому региональные центры развития креативных индустрий выступают с различными инициативами в этой области. Например, Татьяна Коростиева из Комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области рассказала о планах создать единый закупочный пункт для представления интересов местных дизайнеров.

Креативное сообщество рассчитывает на активное участие государства. Среди возможных мер поддержки называются гранты, льготные программы кредитования и налогообложения, возмещение части затрат на аренду и коммунальные платежи. Но, возможно, еще более важна самоорганизация сообщества. Жанна Горелова из проектного офиса «Креативные индустрии и туризм» (Томск) рассказала о том, что в последние недели от местного креативного бизнеса

всё чаще приходят предложения создать «единое окно» или профильную социальную платформу.

Таким решением в национальном масштабе может оказаться «Красная кнопка» ФКИ – канал срочных сообщений по креативным индустриям и чат в Телеграме. Каждый актор, занятый в креативном секторе, может здесь задать свой вопрос, обратиться за поддержкой, рассказать о себе и своем бизнесе, предложить сотрудничество, принять участие в обсуждении и так далее. «Красная кнопка» призвана содействовать распространению важной информации по ведению бизнеса, улучшать интеграцию креативного сообщества и стимулировать возникновение новых кросс-отраслевых проектов.

«Текущая ситуация – очень сложная, – говорит генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов. – Но мы помним, что креативные индустрии как явление появились в ситуации кризиса предыдущих экономических моделей в Великобритании в конце прошлого века. А в России рост сектора случился в период пандемии. Поэтому антикризисный дух заложен в деятелях креативных индустрий. Видно, что креативные предприниматели от Калининграда до Владивостока заняли активную деятельную позицию и ищут решения. А мы должны им в этом помогать и для этого сделали канал обратной связи – «Красную кнопку ФКИ».

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