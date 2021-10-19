Согласно параметрам, заложенным в проект федерального бюджета России на 2022 год, следующий год для российской экономики должен стать восстановительным. Правительство РФ прогнозирует, что благодаря массовой вакцинации населения в следующем году влияние пандемии коронавируса на российскую экономику значительно уменьшится. В 2021 году мировая экономика может показать восстановительный рост на 6%, а в 2022 году — на 4,6%, что окажет благоприятное воздействие на российскую экономику.

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Уже в 2021 году сокращается неблагоприятное воздействие на российскую экономику таких факторов, как анормально низкие цены на нефть и резкое сокращение добычи нефти. Так, в 2021 году в России, по прогнозам правительства, будет добыто 516,8 млн т нефти, что почти на процент превысит объём добычи нефти кризисного 2020 года, а в 2022 году — уже 559,9 млн т, что на 8,3% может превысить добычу нефти в 2021 году. Рост добычи нефти будет связан с восстановлением роста цен на нефть в 2021 году, а также с пересмотренными этим летом параметрами соглашения ОПЕК+, предполагающими ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки до конца 2021 года.

Среднегодовая цена на нефть Urals в 2021 году прогнозируется на уровне $66 за баррель, но в 2022 году ожидается её снижение до $62,2 за баррель, так как правительство ожидает, что по мере роста цен на нефть начнёт восстанавливаться и предложение у конкурирующих экспортёров нефти, что может оказать понижающее давление на цены вместе с переходом стран G7 к более широкому использованию возобновляемых источников энергии.

По итогам 2021 года ожидается, что средний курс доллара США по отношению к рублю составит 73,6 руб., а в среднесрочной перспективе (в 2022 году) курс доллара будет колебаться в рамках 72–74 руб. Как видим, существенного укрепления курса рубля в 2022 году правительство не ожидает, видимо, из-за прогнозируемого более низкого уровня цен на нефть, чем в 2021 году.

Восстановительный рост российского ВВП на 2021 год прогнозируется на уровне 4,2%, но в 2022 году, по прогнозам правительства, темпы роста российского ВВП замедлятся до 3,4%, главным образом из-за более низких цен на нефть.

Доходы российского бюджета в 2022 году прогнозируются на уровне 25,02 трлн руб., в том числе правительство планирует получить 3,4 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, а расходы ожидаются на уровне 23,69 трлн руб. При этом профицит федерального бюджета в 2022 году ожидается на уровне 1,33 трлн руб., или примерно в 1% прогнозируемого ВВП.

Структура расходов госбюджета на 2022 год ожидается не менее «социальной», чем в 2020 и 2021 годах. Так, размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году и последующие годы значительно вырастет — до 544,3 тысячи рублей к 2024 году, что на 12,1% больше, чем в 2021 году. Материнский капитал на второго и последующих детей уже в 2022 году составит 665 тысяч рублей, а к 2024 году возрастёт до 719,3 тысячи рублей (или на 8,2%).

Значительные средства будут направляться и на национальные проекты в важнейших для России сферах, например: на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из бюджета планируется выплатить не менее 1,3 трлн руб., а финансирование нацпроекта «Экология» увеличится более чем на 43 млрд руб.

При этом повышения налогов для населения пока не планируется, хотя КПРФ, «Справедливая Россия» давно настаивают на такой непопулярной мере, как введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако предложенный Минфином проект налоговой «донастройки», заключающийся в повышении налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, а также повышение акцизов на некоторые продукты питания, которые акцизами ранее не облагались (например, сладкая газировка), уже обсуждается в правительстве.

В Минфине ожидают, что налоговая донастройка обеспечит поступлений в бюджет не менее 400 млрд руб. ежегодно, но пока неясно, как отреагирует на эти предложения Госдума, когда начнётся осенняя сессия. Вполне возможно, что такие меры сочтут непопулярными, соответственно, силы закона они не получат. Скорее всего, государство будет по-прежнему полагаться на существующую систему налогообложения, нефтегазовые доходы, а также начнёт наращивать долговые обязательства.

Так как доля долга в ВВП у России очень невысока и пока не превышает 18%, очень вероятно, что государство будет увеличивать заимствования. Согласно проекту федерального бюджета, правительство увеличит заимствования в 2022 году на 15%, в результате чего госдолг вырастет до 25,93 трлн руб., а доля госдолга в ВВП возрастёт с 18% до 19,4%, по-прежнему оставаясь невысоким показателем.

Ясно, что в ближайшие два года основной целью правительства будет поддержание в стране макроэкономической и социальной стабильности. Это, безусловно, благая цель, но о прорывном развитии экономики, прорывах в сферах фундаментальной науки, образования, технологий речи пока не идёт. Модель экономики России останется прежней — «бюджетное правило» будет позволять финансировать социальные расходы и аккумулировать нефтегазовые сверхдоходы в ФНБ, бюджет по-прежнему будет наполняться за счёт налогов, экспорта углеводородов и отчасти за счёт заимствований, но о том, готова ли Россия, например, к массовому отказу мировой экономики от углеводородов и к быстрому переходу на возобновляемую энергетику, из проекта бюджета на ближайшие годы пока не ясно.

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