Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки на прежнем уровне, причем большинство членов Совета управляющих указало, что они ожидают не более одного снижения до конца календарного года.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает во время пресс-конференции в штаб-квартире ФРС в Вашингтоне, среда, 27 июля 2022 года. [Фото AP/Manuel Balce Ceneta] [AP Photo/Manuel Balce Ceneta]

Поскольку решение сохранить процентные ставки на нынешнем уровне было широко ожидаемым, основное внимание было приковано к «точечному графику», который объявляют раз в три месяца, и в котором представители ФРС указывают, в каком направлении, по их мнению, пойдут ставки.

Именно здесь произошли существенные изменения: лишь в марте график объявлял о трех сокращениях в течение года.

Но теперь четыре члена комитета по разработке политики заявили, что не планируют сокращений, семеро заявили, что, по их мнению, будет одно сокращение, а восемь членов прогнозируют два.

В начале года финансовые рынки прогнозировали шесть снижений ставок в течение года. Теперь эксперты сомневаются, что произойдет даже одно.

Пресса назвала прогноз «ястребиным», несмотря на данные, опубликованные всего за несколько часов до принятия решения ФРС, которые показали в мае более низкую, чем ожидалось, инфляцию, что теоретически должно повысить вероятность снижения ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, похоже, склонялся к тому, чтобы снизить ставку как минимум дважды. Он назвал данные по инфляции «обнадеживающими» и сказал, что в прогнозах комитета о повышении инфляции есть элемент «консерватизма». Он отметил, что 15 из 19 советников предвидят одно или два снижения, и любой из вариантов «правдоподобен».

На своей пресс-конференции он сказал, что последние данные по инфляции, которые показали, что индекс потребительских цен в мае вырос на 3,3 процента за год (в апреле годовой уровень давал 3,4 процента), есть «шаг в нужном направлении… но не стоит слишком ориентироваться на какие-то отдельные данные». Пауэлл продолжил, что для снижения ставок «нам нужно получить больше достоверных данных».

С тех пор, как началось повышение процентных ставок, ФРС уделяет особое внимание рынку труда. Там, по словам Пауэлла, спрос и предложение пришли к «лучшему балансу… относительно напряженному, но не перегретому».

Несмотря на то, что процентная ставка ФРС не изменилась, решение оставить ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени имеет последствия. Усиливаются опасения, что повышение ставок, начавшееся в марте 2022 года, вскоре окажет существенное влияние на рынок коммерческой недвижимости.

Ранее в этом месяце управляющая инвестициями компания PIMCO заявила, что ожидает новых банкротств региональных банков из-за «очень высокой» концентрации проблемных кредитов на коммерческую недвижимость в своих портфелях.

Глава отдела коммерческой недвижимости фирмы Джон Мюррей сказал агентству Bloomberg, что для кредиторов, от торговых центров до офисов, «настоящая волна проблем только начинается».

Небольшие региональные банки, портфели которых состоят из коммерческой недвижимости, и которые приобрели эти активы тогда, когда процентные ставки были низкими, теперь владеют активами, рыночная цена которых значительно ниже, чем она была раньше.

«По мере приближения сроков погашения срочных кредитов… мы ожидаем, что банки начнут продавать эти наиболее сложные активы, чтобы снизить риски по своим проблемным кредитам», — сказал представитель фирмы Мюррей.

Ранее в этом году финансовой фирме New York Community Bancorp потребовалось крупное вливание капитала после того, как ей потребовались наличные средства для покрытия потенциально безнадежных кредитов.

Проблема широко распространена, поскольку, по оценкам брокеров недвижимости, согласно недавнему отчету Financial Times, «по меньшей мере треть из 2 трлн долларов кредитов на коммерческую недвижимость в США, которые нуждаются в рефинансировании к 2026 году, не смогут получить деньги». Это может вызвать серию банкротств региональных банков.

Какими бы ни были изменения в политике ФРС в ближайшие месяцы, тот факт, что процентные ставки останутся высокими по сравнению с режимом низких ставок, который сохранялся в течение почти 15 лет после кризиса 2008 года, ведет к серьезным последствиям для финансирования государственного бюджета США.

Общий государственный долг стремительно приближается к 35 триллионам долларов. Министерство финансов уже охарактеризовало такой уровень «неприемлемым». Помимо увеличения военных расходов, одним из основных источников роста долга стало увеличение процентных платежей, которые выросли до 1 триллиона долларов в год.

Обозреватель газеты Financial Times Патрик Дженкинс в своей недавней статье сравнил бюджет США с гигантской сделкой по привлечению прямых инвестиций. В рамках такой сделки частная инвестиционная компания приобретает какую-то фирму и обременяет ее долгами в надежде, что будущий рост окупит все долги.

На международном уровне США функционируют как своего рода гигантский монетарный пылесос, засасывающий в страну мировые средства. В 2008 году на долю США приходилось около четверти всех непогашенных долговых обязательств, выпущенных правительствами крупнейших экономик. Сегодня эта цифра выросла примерно до половины.

Это означает, что процентные ставки по всему миру повышаются, оказывая тяжелое давление на глобальный экономический рост в условиях, когда, как сообщил Всемирный банк, этот рост будет как минимум на полпроцента ниже уровня периода 2010–2019 годов.

В настоящее время высказываются опасения по поводу глобальных последствий неспособности США оплатить свои растущие долги, если авантюра с привлечением заемных средств провалится. Это может произойти даже раньше, если более высокие процентные ставки по казначейским облигациям Вашингтона повлияют на способ их финансирования.

В последнем отчете Европейского центрального банка о финансовой стабильности отмечается, что хотя технический дефолт по непогашенному долгу, хотя и крайне рискованное событие, но маловероятен, «значительный рост доходности казначейских облигаций США или вызванный им экономический шок могут оказать давление на другие активы во всем мире».

Другие исследования указывают в том же направлении.

В прошлом месяце в статье, озаглавленной «Все, что вы хотели знать о дефиците бюджета и долге США, но боялись спросить», Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании, старейшая британская организация, занимающаяся экономическими исследованиями, предупредил о надвигающейся финансовой буре.

«Текущее неустойчивое финансовое положение не будет иметь значения до тех пор, пока оно вдруг не станет самым важным, а затем повлияет на облигации, акции, деривативы и курс доллара», — мрачно шутит публикация.

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