В рамках одного бизнес-дня состоялось сразу 2 важных события: кейс-конференция, где лидеры фармрынка делились своими результативными кейсами с коллегами, и награждение победителей Pharma Leadership Awards® — ежегодной премии за заслуги в фармацевтическом менеджменте.
На конференция были представлены 22 проекта: об успешном лонче препаратов, об agile в управлении проектами, о продвижении БАД, о цифровизации СМИ, о собственных и внешних площадках для коммуникации с врачами и работниками аптек и другие.
Digital manager Alfasigma Стефан Лукьянов рассказал о своих впечатлениях: «Я считаю D Conf одной из самых открытых конференций с точки зрения предоставляемой информации. Интересные дискуссии и смелые предложения стали неотъемлемой составляющей этого мероприятия. Именно на основе этого диджитализация фармы получает важные толчки к развитию. И еще. На D Conf нет конкурентов, там есть единомышленники и коллеги — это было особенно приятно».
Менеджер по группе препаратов Sanofi Genzyme Евгения Демина поделилась мыслями о выступлении на D Conf 2022: «Мир цифровых технологий развивается стремительно, за год многое может произойти, и в следующем году мы постараемся найти актуальную тему, отталкиваясь от контекста. На сегодняшний день большой интерес вызывает вопрос по оценке эффективности цифровых компаний в фармацевтическом маркетинге, и мы работаем над тем, чтобы внести свой вклад для поиска оптимальных решений. Возможно, это станет поводом для обсуждения в следующем году. Одно можно сказать точно: будет интересно!»
В рамках вечерней части мероприятия состоялось вручение II ежегодной премии за достижения в фармацевтическом менеджменте — Pharma Leadership Awards®. Из 550 номинантов фарма выбрала лучших менеджеров в 22 номинациях.
Head of marketing Merck Ирина Мохова: «Идея проведения такого конкурса мне очень импонирует, он выступает объединяющим ресурсом для работников фарминдустрии, и это здорово. Конкурс позволяет лучше узнать коллег, вложить свой голос для выделения наиболее достойных в каждой из областей».
Директор по продажам и маркетингу бизнес-подразделения Pfizer «Инновационные препараты общей терапии» в России Мария Ананьева стала одним из лауреатов премии: «Для меня очень важны признание и поддержка моих коллег, поскольку это говорит о том, что мы делаем все правильно. Как победителю мне кажется, что подобные премии очень важны. Они мотивируют на новые достижения».
Победителями премии стали:
- BU HEAD: Мария Ананьева (Pfizer), Денис Москвин (Sandoz), Ирина Романова (Sanofi), Елена Соловьева (Bayer).
- MARKETING HEAD: Константин Дулин (Dr. Reddy’s), Людмила Ковальчук (Alfasigma), Владимир Волков (Bionorica), Артем Ковтун (Fresenius Kabi), Ирина Мохова (Merck), Оксана Павленко (Sandoz).
- HEAD OF MEDIA: Марина Беляева (Bayer), Дарья Волохова (RB), Екатерина Хорошилова (Abbott).
- CLINICAL TRIALS: Аркадий Горожанин (Sandoz), Екатерина Чулкова ( Eli Lilly).
- MARKETING INNOVATION: Анастасия Колесникова (Roche), Анна Константинова (Pfizer), Наталья Сабуркина (Servier).
- DIGITAL MANAGER: Павел Кибирев (Pfizer), Владимир Ионов, Стефан Лукьянов (Alfasigma), Татьяна Филинова («Акрихин»).
- MCM MANAGER: Иван Красни (Merck), Анна Сурова («Р-Фарм»), Виктор Лебедев (Stada).
- GM&C-LEVEL: Ольга Глазкова (Alfasigma), Василий Игнатьев («Р-Фарм»), Адлан Судани (Ipsen), Манлио Флоренцано (Sandoz).
- MEDICAL: Вячеслав Бурмистров (MSD), Ирина Кирсанова (Pfizer), Ирина Черемисина (Alfasigma).
- GR&MARKET ACCESS: Илья Берг (Alfasigma), Никита Иванов (Pfizer), Юрий Мочалин (Sanofi).
- PRODUCT MANAGER: Андрей Ахтырский (Alfasigma), Залина Калоева (Dr. Reddy’s), Александр Маркин («Сотекс»), Кристина Рула (Abbott), Наталья Самойленко (Eli Lilly), Дарья Чугунова («Отисифарм»).
- HCP MARKETING: Карина Беджанова (Sandoz), Виталий Войтенко (GSK), Иван Котихин (Sanofi), Ирина Нефедова (Bayer).
- PR&COMMUNICATIONS: Александр Алексеев (Sandoz), Ксения Симонсон (Roche), Людмила Толочкова (Ipsen).
- MARKETING EXCELLENCE: Дмитрий Зенков (Sandoz), Вячеслав Краснов (Stada).
- SALES FORCE: Илья Жатов (Alfasigma), Юлия Самохвалова (Dr. Reddy’s), Вадим Хоростовский (Pfizer).
- TRAINING MANAGER: Ольга Польникова («Акрихин»), Вячеслав Серебряков (Viatris), Елена Чуваткина (Dr. Reddy’s).
- HR: Карэн Григорьян (Sanofi), Екатерина Мандрикина (Eli Lilly), Александра Наумова (Sandoz), Ольга Никольская (Alfasigma).
- E-COM: Илья Кельцев (Bayer), Роман Хабурзания (Abbott).
- DIGITAL AGENCY MANAGER: Евгения Луценко (PHD Media), Анастасия Суханова (Breffi).
- MARKETING AGENCY MANAGER: Наталья Артамонова (Proxima Research).
- PR AGENCY MANAGER: Надежда Загурская (КРОС).
- MEDIA AGENCY MANAGER: Анастасия Белашева (Publicis).
Организатор D Conf и Pharma Leadership Awards® — российская IT-компания «Доктор на работе». В состав платформы входят площадки для профессионального общения «Доктор на работе» и «Смартфарма», а также собственные digital-продукты для продвижения фармацевтических компаний.
Индустриальный партнер Pharma Leadership Awards®: Antal Russia — одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ, специализирующаяся на подборе менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев в различных отраслях экономики. Консультанты Antal помогают кандидатам находить работу в таких дисциплинах, как финансы и бухгалтерия, продажи, маркетинг и PR, IT, HR, логистика, электронная коммерция, и многих других.