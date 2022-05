В пятницу, 20 мая, Европейский союз выплатил новый транш в размере 600 млн евро. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Об этом говорится в сообщении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в твиттере.

«Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году», — написала она.

Все, что были заблокированы в новом путешествии €600 миллионов в Macro-Financial Assistance to Ukraine

More is coming — we proposed an additional €9 billion loan for 🇺🇦 in 2022.

Beyond relief, мы работаем на reconstruction platform to help rebuild Ukraine as free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Глава Еврокомиссии добавила, что кроме помощи ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.





Источник