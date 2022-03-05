Евросоюз может увеличить количество российских банков, которые будут отключены от SWIFT. Об этом сообщил представитель Европейского союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель 4 марта, передает Интерфакс-Украина.

«Мы также рассматривали здесь, какой новый пакет санкций может быть решен в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить количество российских банков, которые можем отключить от SWIFT, но мы не приняли никакого конкретного решения о том или ином банке», — сказал Боррель.

По его словам, ЕС обратился в технические органы с предложением изучить большее количество банков.

«Увидим. Мы можем увеличить количество банков, мы можем пойти поглубже в финансовых санкциях», — подчеркнул Боррель.

Ранее Евросоюз официально отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставку евро в РФ. Под санкции уже попали следующие банки: Открытие, Промсвязьбанк, ВЕБ.РФ, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ Банк и Банк Россия.

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