По данным Reuters, CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 миллиона баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1-3 мая.

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По данным системы отслеживания судов Refinitiv Eikon, нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружалась для Италии. Это было еще в мае 2020 года.

Все из-за войны России против Украины

Окно для нефти с Ближнего Востока, направляющейся в Европу, открылось из-за отказа европейцев покупать российскую нефть после вторжения страны-агрессора в Украину.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби с целью компенсации поставок российской нефти. По словам трейдеров, это связано с тем, что Евросоюз готовит новые санкции касательно импорта российской нефти.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток «перестраивается», чтобы реагировать на изменения в поставках российской нефти.

Добавим, что Россия является самым крупным поставщиком нефти в Европе, обеспечив 26% импортированной нефти ЕС в 2020 году.

ЕС уже работает над следующим шестым пакетом санкций для России. Особенно активно рассматривается вопрос нефтяного эмбарго. Члены Евросоюза пытаются найти компромиссное решение, которое нанесет удар агрессору, но не сильно навредит самому ЕС.

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