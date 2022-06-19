Европейская комиссия совместно с V_labs и Rail Cargo Group запустила торговую платформу для зерна «Зерновые пути» — Grainlane, которая будет способствовать оптимизации экспорта зерна из Украины в государства-члены ЕС, сообщается на сайте Верховной Рады.

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«Платформа создана для продажи и покупки сельскохозяйственных товаров, объединяя и укрепляя контакты между представителями европейской логистики и украинскими трейдерами и фермерами на международном уровне», — говорится в сообщении.

Особенностью платформы является то, что на ней одновременно будут размещены и торговые, и транспортные запросы — это облегчит процесс организации экспортных поставок. Поэтому представители европейской логистики смогут решать организационные вопросы с украинскими партнерами, а последние смогут в несколько кликов найти партнеров для экспорта своей продукции, а также новые логистические решения.

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«Это особенно актуально для экспорта зерна из Украины наземным транспортом, поскольку будут формироваться новые деловые отношения и цепи поставок. Такой механизм должен ускорить процесс согласования возможностей спроса и предложения. При этом гарантируется полная прозрачность спроса и предложения и оптимальная логистика для продукции», — считают в Раде.

В сообщении отмечается, что если платформа будет пользоваться спросом среди украинских трейдеров и фермеров, к ней добавят дополнительные функции, например спецификация пересечения границы или база данных спроса на логистику на короткий срок.

Контекст

В ООН предупредили, что закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

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Для обхода российской блокады Украина уже организовала два сухопутных пути экспорта зерна, через Румынию и Польшу, и ведет переговоры по третьему со странами Балтии.

Федеральное правительство Германии заявило, что планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров, чтобы ускорить экспорт зерновых из Украины в условиях морской блокады.

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