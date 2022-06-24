Украина получила положительные выводы Еврокомиссии о возможности присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита («таможенный безвиз»). Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Официальные выводы о приглашении Украины присоединиться к Конвенции опубликуют в июле. Само приглашение присоединиться к Конвенции ожидается осенью, подтвердил представитель Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Миссия DG TAXUD работала в Украине 23-24 июня.

После присоединения к Конвенции, украинский бизнес

сможет пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме общего транзита работать по принципу «одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия».

Внедрение процедуры совместного транзита и присоединения к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.