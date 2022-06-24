Украина получила положительные выводы Еврокомиссии о возможности присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита («таможенный безвиз»). Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Официальные выводы о приглашении Украины присоединиться к Конвенции опубликуют в июле. Само приглашение присоединиться к Конвенции ожидается осенью, подтвердил представитель Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD).
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Миссия DG TAXUD работала в Украине 23-24 июня.
После присоединения к Конвенции, украинский бизнес
Внедрение процедуры совместного транзита и присоединения к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС.
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Роман Брыль
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