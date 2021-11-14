Еврейский музей в Берлине вечером в субботу, 13 ноября, вручил «Премию за взаимопонимание и толерантность» бывшему председателю Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох(Charlotte Knobloch) и архитектору Даниэлю Либескинду. Эта премия присуждается музеем с 2002 года людям, добившимся больших достижений в сфере экономики, культуры и политики.

Шарлотта Кноблох — одна из переживших Холокост, сейчас возглавляет Израэлитскую культовую общину Мюнхена и Верхней Баварии. 89-летняя бывший председатель Центрального совета евреев в Германии активно содействовала возрождению еврейской жизни в стране в послевоенное время. 75-летний американский архитектор Даниэль Либескинд, один из наиболее известных архитекторов мира, спроектировал здание Еврейского музея в Берлине, отмечается в обосновании награды.

В 2020 году лауреатами «Премии за взаимопонимание и толерантность» стали бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит. Ранее награды Еврейского музея в Берлине удостаивались и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), дирижер Даниэль Баренбойм и художник Ансельм Кифер (Anselm Kiefer).

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Здание Еврейского музея в Берлине



Еврейский двор и миква в Шпайере Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором — самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник — стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.



Еврейский двор и миква в Шпайере Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов — правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже — евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ — Иоганн.



Еврейский двор и миква в Шпайере Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий — שו״ם.



Еврейский двор и миква в Шпайере Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.



Еврейский двор и миква в Шпайере В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции — надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.



Еврейский двор и миква в Шпайере Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.



Еврейский двор и миква в Шпайере Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.



Еврейский двор и миква в Шпайере Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем — с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.



Еврейский двор и миква в Шпайере После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.



Еврейский двор и миква в Шпайере В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.



Еврейский двор и миква в Шпайере Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.



Еврейский двор и миква в Шпайере Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно. Автор: Максим Нелюбин





