Евразия — огромный двигатель роста мировой экономики

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и развития стран евразийского региона, и укрепление экономического сотрудничества стран Евразии имеет важное значение для усиления стабильности, самостоятельности и внутренней движущей силы экономического развития данного региона, сообщил заместитель директора Академии общественных наук Китая /АОНК/ Цзян Хуэй.

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Он сделал соответствующее заявление, выступая с речью на панельной сессии аналитических центров в рамках Евразийского экономического форума, которая прошла во вторник в онлайн-формате.

Цзян Хуэй также добавил, что создание открытого и инклюзивного механизма регионального сотрудничества — это путь к ускорению сотрудничества в Евразии. На сегодняшний день в этом регионе располагаются такие региональные международные организации и учреждения, как Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/, Евразийский экономический союз /ЕАЭС/, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/. Координация функций этих организаций и учреждений и выявление роли взаимосвязанности региональной инфраструктуры способствуют созданию многостороннего механизма для обеспечения развития и стабильности в регионе, который характеризуется открытостью и инклюзивностью, чтобы евразийский регион стал независимым и усилил свое влияние в развитии мировой экономики

Член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что Евразия — это огромный двигатель роста мировой экономики. Евразийский регион должен приложить усилия для стабилизации экономической системы, способствовать экономическому развитию, сосредоточить силы на создании более длинной технологической цепочки и повышении добавленной стоимости продукции.

Согласно прогнозу, Китай и Восточная Азия станут движущей силой в ходе следующего этапа экономического развития, сказал он, добавив, что Китай занимает лидирующее место в мире в области высокотехнологичных НИОКР и инновационного развития. Мы не только наблюдаем стабильное развитие экономики Китая, но и внимательно следим за реализацией плана социально-экономического развития Китая на период 14-й пятилетки /2021-2025 гг./, подчеркнул С. Глазьев.

Председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов отметил, что углубление сотрудничества в таких сферах, как связывание объектов инфраструктуры, электронная коммерция и создание цифрового шелкового пути, является не только эффективным средством для борьбы с эпидемией COVID-19, но и находится в фокусе внимания ШОС и является движущей силой будущего развития.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОНК Сунь Чжуанчжи заявил, что ШОС сыграла особую роль в содействии экономическому развитию и обеспечении безопасности Евразии. Она создала новую модель, позволяющую странам региона вести цивилизованный диалог и делиться результатами развития, что способствовало оптимизации системы регионального управления и продвижению процесса демократизации и многополярности международных отношений.

Данное мероприятие было совместно организовано Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии АОНК, Институтом Центральной Азии Шэньсиского педагогического университета и секретариата Евразийского экономического форума.