Гектор Родригес, старший вице-президент и директор Visa по управлению рисками в регионе CEMEA, рассказывает о том, как пандемия повлияла на платежные привычки потребителей по всему миру.

С переходом потребителей в онлайн мошенники стали более активными. Они адаптируются к новым моделям поведения потребителей и ищут новые возможности, чтобы их обмануть. Глобально, в среднем 4000 киберпреступлений в день было зарегистрировано с начала пандемии COVID-19. Это на 400% выше допандемийных значений. В свою очередь, мы видим, что бизнес внедряет новые меры безопасности, чтобы быть уверенными в надежности и защищенности платежей.

COVID-19 открывает перед мошенниками новые возможности

Во время пандемии мошенники стали придумывать новые изощренные способы для обмана людей, чтобы заставить их поделиться конфиденциальной информацией.

Например, в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке мы увидели, что возросло количество мошеннических операций с использованием социальной инженерии, включая фишинг, так как мошенники продолжили искать прорехи в системе безопасности, а пандемия лишь усугубила эти проблемы. Фишинг, в частности, стал намного более сложным во время пандемии, и теперь включает в себя ряд вариантов, таких как фишинг-атаки, направленные на конкретную жертву с персонализированной коммуникацией, и вишинг (голосовой фишинг), а также разработка зеркальных сайтов. Мошенники могут представляться членами семьи, друзьями, коллегами или чиновниками.

Еще один набирающий популярность вид киберпреступлений, когда карты или коды доступа человека без его разрешения используют друзья, члены семьи или других близкие к нему люди. Для продавцов такое мошенничество становится фактически одной из издержек ведения бизнеса, так как подобные ситуации сложно отследить и в большинстве случаев возмещение средств происходит без дальнейшего разбирательства. Считается, что этот вид мошенничества приводит к снижению объема продаж в среднем на 1 %, а прибыли на 20%.

E-commerce оказалась готова к киберрискам

Несмотря на это, электронная коммерция смогла успешно определить риски со стороны мошенников во время пандемии и внедрить для борьбы с ними новые технологии. Большинство компаний и до начала пандемии инвестировали в системы безопасности, однако пандемия ускорила этот процесс и подтолкнула бизнес активнее бороться с мошенниками и использовать новые возможности онлайна. Благодаря тому, что компании стали внедрять новые технологии, такие как токенизация, бесконтакт и EMV-чипы для «смарт-карт», также способствовал повышению безопасности и эффективности онлайн-платежей.

Инвестиции в безопасность

В ближайшее время мы продолжим жить в условиях неопределенности, связанной с распространением коронавируса, и следующие 12–18 месяцев мы можем ожидать новые изменения на фоне пандемии. Тем не менее, я считаю, что стремительный рост популярности цифровых платежей — это долгосрочный тренд, и потребители и продавцы продолжат использовать возможности электронной коммерции и платить бесконтактно.

Очевидно, что пандемия ускорила массовый переход на цифровые способы оплаты, и сегодня все больше потребителей во всем мире выбирают бесконтактные платежи и другие цифровые способы оплаты. Даже после снятия ограничений рост электронной коммерции продолжился, что доказывает глубокие изменения модели поведения потребителей, которое останется с нами надолго независимо от того, насколько успешной будет борьба с COVID-19. Абсолютное число потребителей в регионе CEMEA (96%) уверены, что после окончания пандемии они будут покупать товары онлайн так же активно или чаще, чем сегодня.

Поведение потребителей стремительно меняется, а мошенники изобретают все более изощренные схемы. В результате — для компаний станет сложнее управлять рисками в ближайшем будущем. Большинство компаний (79 %) заявили, что в течение следующих двух лет они будут уделять развитию безопасности в компании особое внимание.

Ретейлеры считают, что после окончания пандемии можно ожидать роста бесконтактных платежей примерно на 30 %, а значит, компаниям будет необходима инфраструктура для этого. Безусловно, компаниям необходимо внедрять инновационные решения и инвестировать в технологии не только для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей, но и для обеспечения безопасности цифровых платежей, чтобы противостоять изобретательности мошенников. Инвестиции в совершенствование пользовательского опыта и новые способы оплаты, такие как бесконтактные и онлайн-платежи, платежи в приложениях и IoT, определят судьбу бизнеса в постковидном мире.