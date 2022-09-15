«Повар путина» евгений пригожин уже не первый месяц «путешествует» по российским тюрьмам, вербуя уголовников для войны в Украине.

Как сообщает ВВС, в сети появилось видео, на котором человек, похожий на пригожина, называет себя представителем ЧВК Вагнера и вербует в колонии новобранцев.

Мужчина, окруженный большим количеством осужденных, говорит, мол, война тяжелая и «близко не похожая на всякие там чеченские» кампании. Он также сказал, что расход боеприпасов «приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде». Тем, кто согласится идти убивать украинцев, он обещает свободу и помилование после полугода «службы».

Есть, правда, несколько «но». «Те, кто приезжает и в первый день видит „куда-то я не туда попал“, — мы делаем отметку „дезертир“, и после этого следует расстрел», — говорит пригожин. В ЧВК агитируют идти мужчин от 22 до 50 лет, но если человек физически крепкий, то и старше.

«Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней — это штурмовики, и вы будете одними из них… У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки. Есть все необходимое для того, чтобы эффективно наступать», — уверяет он и добавляет, что убитых «захоранивают на аллеях героев в тех городах, где они есть», а также «рядом с часовней ЧВК Вагнер в Горячем Ключе».

Издание отмечает, что изображение на видео не слишком резкое, но пригожина узнал на нем собеседник ВВС, который долго работал с «поваром путина»: «Это его голос. Его интонации. Его словечки и манера говорить… Я на 95 процентов уверен что это он и это не монтаж». В то же время журналисты не берутся говорить о том, в какой колонии и когда было снято это видео.

Тем временем в Институте изучения войны отмечают, что пригожин становится «лицом российской СВО в Украине». Так, военные блогеры рф утверждают, что «повар путина» вводит «сталинский» метод, который позволяет кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации, что может вызвать социальную напряженность в российском обществе. Некоторые утверждают, что пригожин может занять место министра обороны рф вместо сергея шойгу.

Рашисты несут серьезные потери в Украине — с 24 февраля по 15 сентября, по данным Генштаба ВСУ, было ликвидировано 53 850 российских военных. Тем временем в военных вузах рф готовятся к досрочному выпуску для пополнения потерь младшего офицерского состава.

Фото — скриншот

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