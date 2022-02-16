Несмотря на то, что электронная коммерция набирает все больших оборотов, офлайн-торговля все еще не сдает позиций. В связи с постоянным появлением новых онлайн-магазинов, торговых страниц в соцсетях и огромных маркетплейсов сложно себе представить, что 82% всех мировых розничных продаж все же приходится на офлайн-магазины. Тем не менее это так — соответствующие данные опубликовали аналитики ресурса Statista.

82% всех мировых розничных продаж все же приходится на офлайн-магазины.

Так почему же, имея возможность делать все покупки, не вставая с дивана, мы все равно возвращаемся в привычные магазины? Этому есть несколько объяснений.

Недавно я наткнулся в сети на результаты исследований на эту тему. Они гласят, что больше 30% покупателей предпочитают покупать офлайн из-за возможности «пощупать» товар — оценить его качество, размер, вес и другие характеристики вживую. Остальных в стационарном магазине привлекает мгновенность получения товара, отсутствие необходимости платить за доставку и раскрывать свои персональные данные, как при оплате онлайн.

Поэтому, если у вас есть офлайн-магазин, самое время воспользоваться всеми преимуществами этого формата торговли по максимуму. В деле продвижения своего бренда не стоит полагаться только на классическую рекламу и «сарафанное радио». Проведите презентацию, благотворительную акцию, концерт — да все что угодно, что обратит на вас внимание целевой аудитории.

Анализируйте, творите, развивайтесь

Часто при первой встрече с клиентом нашего агентства я слышу вопрос: а с чего начать? Как понять, что именно «зайдет»потенциальным покупателям именно этого магазина? Какие мероприятия привлекут посетителей в магазин бытовой техники, а что станет поводом зайти в бутик белья? Для таких случаев я составил несколько рекомендаций, которыми можно воспользоваться, продумывая ивент для продвижения офлайн-магазина.

Исследуйте свою целевую аудиторию

Не зная, кто ваши потенциальные клиенты, как можно понять и правильно рассчитать, чем их заинтересовать? Если ваш магазин уже функционирует, обратите внимание на портрет вашего усредненного покупателя. Если вы только планируете открытие магазина, проанализируйте свой товар — на кого он рассчитан? Согласитесь, покупатели одежды элитных брендов вряд ли придут послушать выступление тиктокера, будь он хоть трижды кумиром современных подростков.

Не забывайте, что цель вашего мероприятия — продвижение бренда

Целью любого ивента должно быть не просто привлечение аудитории и ее позитивные эмоции. Важно связать в сознании посетителей это мероприятие с вашим брендом. Согласно статистике Visme, 70% участников грамотно спланированного маркетингового мероприятия в дальнейшем становятся постоянными клиентами компании. Поэтому упоминайте бренд в названии ивента, раздавайте мерчи со своей символикой, платите исполнителям за рекламу со сцены — сделайте все, чтобы посетители знали, кому надо сказать «спасибо» за организацию мероприятия.

Зрелищность — ваше все

Если вы хотите, чтобы вас заметили, нужно провести что-то действительно яркое и запоминающееся. В книжном магазине намечается презентация нового детектива? А как насчет того, чтобы, помимо традиционной встречи с автором и чтения отрывков произведения, организовать настоящий квест с поиском убийцы? Или не просто включить популярную музыку на открытии магазина музыкальных инструментов, а пригласить модных исполнителей, позволить клиентам сыграть самим или спеть караоке? Да еще и подарки вручить лучшим из лучших. Эффектно? Да, а главное — эффективно.

Выбирайте дату проведения мероприятия грамотно

При выборе даты проведения ивента обращайте внимание на календарные события. Близятся новогодние праздники? Самое время заявить о себе. В предпраздничное время люди чаще посещают торговые центры, чтобы купить подарки близким. Плотный пешеходный трафик возле вашего магазина гарантирует повышенный интерес к ивенту даже у тех прохожих, которые до этого понятия не имели о вашем магазине.

Правильный формат ивента — это уже половина успеха

Главное в выборе идеи для организации любого мероприятия — правильно адаптировать ее под специфику вашего бренда. Это позволит создать уникальное событие, которое будет ассоциироваться у посетителей исключительно с вашей компанией. Ниже вы найдете несколько беспроигрышных форматов ивентов, которые не раз доказали свою эффективность.

Благотворительная акция

Если верить данным ресурса Inc, 85% потребителей более благосклонно относятся к компаниям, которые занимаются благотворительностью. Не упустите такую возможность расширить круг поклонников вашего бренда. Проведите аукцион, выручка от которого будет перечислена в интернат, организуйте концерт, цель которого — сбор средств на покупку дорогостоящего оборудования для местной больницы. Вариантов уйма.

Мастер-класс

Если в вашем магазине продаются продукты питания или любая другая продукция, которую можно использовать при проведении мастер-класса — этот формат для вас незаменим. Можно использовать и любые другие обучающие мероприятия. В магазине бытовой техники актуальна демонстрация новых моделей, а если вы торгуете электроникой, проведите какой-нибудь интересный эксперимент. По статистике, 65% потребителей говорят, что они лучше понимают продукт или услугу после участия в подобных мероприятиях.

Презентация

Если у вас есть новый продукт, или просто товар или услуга, заслуживающий внимания, можно провести его презентацию. Притом, сделать это эффектно — например, организовать показ мод для новой линии одежды или тест-драйв в автосалоне.

Ивенты с приглашенными ораторами

Только представьте, какой ажиотаж может вызвать присутствие на мероприятии знаменитости или эксперта в вашей отрасли. Во-первых, люди посетят ваш магазин ради встречи со звездой. А во-вторых, они вряд ли уйдут с мероприятия без покупки — статистика гласит, что 49% потребителей прислушиваются к мнению инфлюенсеров.

Используйте для продвижения максимум возможностей

Итак, с общей концепцией мероприятия определились, с его форматом тоже. Проделав такую огромную работу, крайне неразумно было бы упустить возможность продвижения своего бренда во время проведения ивента.

Предложите скидки за репост

Соцсети — эффективный канал продвижения бизнеса, ведь согласно статистике, в мире больше 4,5 миллиардов активных пользователей социальных медиа. Поэтому, если вы хотите, чтобы о вас узнало как можно большее количество людей, предложите гостям скидки и бонусы за репост публикаций о вашем бренде или размещение собственных материалов.

Распространяйте мерчи

Думаете, известные бренды просто так дарят свою продукцию знаменитостям? Как бы не так. Все дело в рекламе. Последуйте их примеру и вы — раздайте мерчи с вашим логотипом посетителям мероприятия.

Проведите розыгрыш

Расшевелите своих гостей — проведите в процессе мероприятия конкурс или розыгрыш, призом которого будет какой-либо товар из вашего магазина. Как вариант, организуйте викторину. Но чтобы получить от такого формата максимум пользы, вопросы должны касаться сферы вашей деятельности.

Перед организацией любого мероприятия всегда можно проанализировать, что уже проводилось раньше, какой формат ивентов оправдал себя, а какой не сработал. Ориентируйтесь на специфику своего бизнеса, не бойтесь экспериментировать — и успех не заставит себя долго ждать.