18 сентября, 12:34

По данным польского правительства, к началу августа оставшиеся в Польше 390 тысяч вновь прибывших украинцев или около половины прибывших трудоспособного возраста уже имели работу

Впечатляющими называет показатели трудоустройства украинцев, пересекших границу с Польшей после 24 февраля, занимающаяся этим регионом старшая экономистка Всемирного банка Рина Бадианни-Магнуссон. По данным польского правительства, к началу августа оставшиеся в Польше 390 тысяч вновь прибывших украинцев или около половины прибывших трудоспособного возраста уже имели работу. Эксперты называют три основных причины, почему этот «кризис беженцев» быстро наполнил рынок труда Польши нужными ему рабочими руками.

Во-первых, это высокие профессиональные качества и желание украинцев работать. Во-вторых, быстрые действия польских властей, устранивших барьеры для трудоустройства украинок. И последнее — большая украинская диаспора, которая как на уровне дружеского совета, так и общественных организаций помогает новоприбывшим украинкам устроиться и найти работу. Все это способствует росту польской экономики. Впрочем, некоторые барьеры к трудоустройству украинок остаются.

Украинки готовы работать даже ниже своей квалификации

В Администрации по трудоустройству Малопольского воеводства с центром в Кракове с «Голосом Америки» делятся результатами своих исследований. На основе данных анкет соискателей можно составить следующий портрет временно перемещенного лица из Украины в городе Краков, которые в апреле составляли пятую часть жителей города (потом это количество уменьшилось).

Это женщина — 95% соискателей работы составляют женщины — в возрасте 35−44 лет. Это самая большая возрастная группа — 40%. У этой женщины есть дети и высшее (73%) или техническое образование (52%). И треть из них знают английский язык.

И 93% всех, кто заполнял анкеты для поиска работы, написали, что они готовы работать не по специальности. «Большинство граждан Украины выполняет простую работу, из чего можно предположить, что они работают ниже своей квалификации», — заключает исследование администрации.

«90% или более — это женщины, выполняющие так называемую женскую работу — в учреждениях питания, в отелях, пошиве одежды, сфере услуг (парикмахерские, салоны красоты)», — говорит Ян Гоншеница-Волчак, директор Воеводской администрации труда в Кракове.

93% всех, кто заполнял анкеты для поиска работы, написали, что они готовы работать не по специальности

Впрочем, отмечает президент научно-исследовательского института в Варшаве Wise-Europa Мачей Буковски, если раньше украинцы в основном работали в сельском хозяйстве, то теперь они присутствуют во всех профессиях, включая требующие наивысшей квалификации.

«Они присутствуют более или менее пропорционально потребностям рынка труда, а также среди профессий, требующих высокой квалификации, такие как врачи и учителя. За последние шесть месяцев количество (временно перемещенных лиц — ред.) среди врачей и учителей значительно выросло», — говорит он.

Для многих прибывших украинок, говорят в информационном пункте для иностранцев в Кракове, низко квалифицированный труд — лишь первый шаг.

«Объясняем, что даже если у вас была хорошая работа и статус у себя на Родине, то здесь тоже можете найти, но начните с того, что проще, это не приговор. Хороший старт может начаться по-разному даже с кассы в магазине. Подтянете язык и жизнь даст другие возможности», — говорит Людмила Дмитрив, координатор пункта.

Именно так относится к своей ситуации Елена Курта, которая преподавала право и писала диссертацию в Горловке, Донецкой области, а позже, уже в Кривом Роге, открыла детский сад и работала в нем директором. Сегодня женщина зарабатывает на жизнь уборкой в отеле.

«Хочу выучить язык и найти себе какое-нибудь другое дело. Я еще не решила, кем хочу стать. Начинаю все сначала. Мне еще тяжело, потому что я в школе изучала французский, а все хотят английский. Не понимаю ни польского, ни английского, но начинаю учить», — говорит женщина.

Другая украинка из села Липцы под Харьковом пока ищет работу. Татьяне Потаповой — за 60, она — химик по образованию и всю жизнь работала в лаборатории. Но женщина практически с первого дня, как приехала в Краков, пошла на курсы польского языка и готова устроиться няней или консьержкой.

«У меня нет заоблачных мечтаний. Я так себе представляю, что это может быть какой-нибудь институт, где я работаю консьержкой на проходной. Такая у меня мечта. Соглашаюсь даже в магазине, но желательно не в продуктовом», — говорит женщина.

Во Всемирном банке обращают внимание на высокую готовность украинцев работать по специальности или нет.

«Мы увидели большую готовность работать и искать работу среди тех, кто приезжал в Европу. Около 20% людей уже в апреле и мае сообщили, что они работают, а еще 50% — что хотели бы работать и активно ищут работу», — говорит Бадианни-Магнуссон.

Польские власти среагировали мгновенно

Еще 12 марта 2022 года польский парламент принял закон о помощи гражданам Украины в связи с продолжающимся вторжением России в Украину. Этот закон предоставляет временно перемещенным лицам из Украины право легально находиться в Польше в течение 18 месяцев, доступ к системе здравоохранения, образованию и социальным услугам, а также — к рынку труда. Для этого необходимо подать заявку на номер PESEL, что-то вроде идентификационного кода в Украине.

«Если вы хотите работать в сфере услуг, это очень легко. Вам нужно найти работу, а затем ваш работодатель должен заполнить документы. Врачам, стоматологам, медсестрам нужен диплом, чтобы работать. Это немного сложнее, но и здесь препятствия в основном сняты. Это же касается учителей», — говорит Буковски.

Украинцам помогают найти работу в специальных информационных центрах. Один из них, направленный на работу с иностранцами, львиная доля из которых — украинки, находится в торговом центре в Кракове.

«У нас есть специальный консультант из воеводской администрации по трудоустройству, с которой мы также сотрудничаем. Так что ежедневно можно прийти к такому консультанту, сделать себе новое CV, получить объяснение — как и где искать работу, на что обращать внимание, как разговаривать с работодателями, как должен выглядеть правильный трудовой договор», — говорит координатор Людмила Дмитрив.

Помогают связать работодателей с соискателями и повысить квалификацию украинок и в Воеводской администрации трудоустройства.

«Мы приспосабливаем существующие программы, исключительно для поляков, для украинцев. Оплачиваем 85% за обучение. Это направление — «карьера», «карьера профессиональная», — рассказывает Гоншеница-Волчак.

Бадианни-Магнуссон указывает на комплексный подход к облегчению доступа украинок к рынку труда.

«Необходимо отметить польское правительство и общество

за их щедрую поддержку прибывающего населения и скорость, с которой население, которое хотело работать, могло получить необходимую социальную поддержку, включая образование, здравоохранение, социальную помощь и услуги, необходимые для интеграции на рынок труда», — уточняет экономистка.

Активная украинская диаспора помогает новоприбывшим и с поиском работы.

Буковски обращает внимание на еще один аспект. До прибытия новой волны временно перемещенных лиц после полномасштабного российского вторжения 24 февраля в Польшу уже прибывали украинцы, особенно после 2014 года, с начала аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

«Эта ситуация длится не 6 месяцев, а восемь лет. Но мало кто обращал внимание, потому что мигранты прибывали, все работали, платили налоги. Это не было так внезапно и заметно», — говорит он. Присутствующие украинцы, занятость которых на рынке труда он оценивает в 80% трудоспособного населения, помогла абсорбировать внезапную и большую волну беженцев из Украины.

Фонд «Зустріч», организация украинцев в Каркове, определяет помощь с трудоустройством в качестве одного из своих приоритетов. Его руководитель Александра Запольская рассказывает, что они предоставляют консультации юристов, собирают анкеты, которые затем передают в Администрацию по трудоустройству воеводства, проводят специальные мероприятия.

«Мы делали с рекрутационной фирмой такое рабочее волонтерство: то есть они как работники фирмы проводили индивидуальные консультации, пришло 30 человек. Это было индивидуально для каждого на польском, английском языке. И они были удивлены, какой высокой квалификации были работники, еще не нашедшие работу», — рассказывает Запольская.

Пять барьеров для украинок на рынке труда

Первый барьер, который называют все, — нехватка знания польского языка, на изучение которого уходит время.

«Работодатели могут увидеть опыт и квалификацию людей, которые перед ними, через CV. Но языковой барьер действует как сильное ограничение для их трудоустройства на равноценные работы в некоторых секторах», — говорит Бадианни-Магнуссон.

Курсы польского языка — популярное направление помощи украинцам в Польше. Их, в частности, проводит фонд «Зустріч» — отдельно для разных возрастов.

Второй барьер — необходимость ухода за детьми. Почти половина прибывших из Украины после 24 февраля и оставшихся в Польше — дети. «Это около 600 тысяч детей. Эти дети, конечно, нуждаются в заботе, образовании и обучении», — говорит Бадианни-Магнуссон.

Также она определяет, что соискатели труда нуждаются в помощи, чтобы найти подходящую им работу. Запольская соглашается — несмотря на все меры польской власти до сих пор остаются неотработанными определенные цепочки между соискателями труда и работодателями.

«В медицинской сфере есть большая потребность в медсестрах или врачах, например, психиатров не хватает. И украиноязычные психиатры тоже могли бы найти работу. С другой стороны, врачи не знают до конца, где, куда обращаться, потому что не всегда каждая больница в тот момент заинтересована, то есть не хватает такой тропы, чтобы они встретились. И для высококвалифицированных это одно из таких препятствий», — объясняет она.

Всемирный банк также определяет, что украинские предприниматели нуждаются в помощи с адаптацией к польскому законодательству и доступу к финансам. «Вы можете иметь очень успешный бизнес в Украине и хотели бы перенести эти навыки на польский рынок труда», — говорит Бадианни-Магнуссон.

Запольская отмечает еще одну проблему — неуверенность украинцев относительно своего будущего.

«Большое количество украинцев сами не знают, будут ли возвращаться, и у них решение довольно часто меняется. Сначала приезжают с намерением, что будут возвращаться, потом меняется их ситуация в Украине, и решают остаться дольше или постоянно», — говорит она.

Украинский труд идет на пользу польской экономике

Эти шаги, говорят экономисты, способствуют росту польской экономики.

Согласно исследованию Национального банка Польши, между 2013 и 2018 годами присутствие украинских мигрантов повлияло на рост на 0.5% ежегодно, способствуя росту примерно на 13% этого периода. Кроме того, мы провели анализ текущего кризиса и обнаружили, что если 500 тысяч украинских перемещенных лиц будут успешно интегрированы в рынок труда, мы ожидаем среднесрочного влияния на рост в 1,5%», — говорит Бадианни-Магнуссон.

Польская экономика «в выигрыше», говорит Буковски, даже учитывая выплаты на помощь украинцам, поскольку мигранты присоединились к рынку труда, где существовал и до сих пор существует спрос на рабочие руки, и платят налоги.

Вернутся ли эти люди потом в Украину? По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, украинцы будут возвращаться с освобождением украинских территорий, ключевым моментом здесь станет освобождение Херсона. И именно поэтому, говорит он, важно закончить войну правильно, чтобы Россия не продолжала представлять угрозу украинским территориям.

«Если будет понятно, что мы вытесняем российскую армию к границам Украины, то, безусловно, люди будут возвращаться, потому что это будет перспективная страна, куда будут инвестировать. В любую страну, которая выиграла войну, будут много инвестировать денег, чтобы промышленный потенциал был очень эффективным и очень перспективным», — сказал Подоляк в интервью Грузинской службе «Голоса Америки».

К середине сентября, по данным УВКБ ООН, более 7 миллионов временно перемещенных лиц находятся в странах Европы, 1,3 миллиона из них — в Польше. С начала полномасштабного наступления, границу из Украины в Польшу пересекло более 6 миллионов человек.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.