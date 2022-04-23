Мировая экономика сегодня — между Сциллой и Харибдой. С одной стороны — инфляция в мире бьет рекорды, невиданные с 70–80-х годов прошлого века, С другой стороны — ведущие центробанки медлят с поднятием ставок. Прежде всего потому, что нынешняя инфляция вызвана не классическим разгоном спроса во времена бурного роста, а дефицитом предложения, вызванного локдаунами во время эпидемии и нарушением производства и цепочек поставок из-за войны в Украине — ведь Россия и Украина являются ведущим поставщиками на мировой рынок продовольствия (в первую очередь, пшеницы, кукурузы и масла подсолнечника), черных и цветных металлов (в том числе, необходимых для производства полупровдников и самолетов). Кроме того Россия — важнейший поставщик нефти и газа, особенно, для Европы.

Страдают от происходящего все: и развитые, и развивающиеся страны. Однако для развивающихся ситуация усугубляется тем, что неизбежное, в условиях нынешней инфляции, повышение ставок центробанков развитых стран может стать последней каплей для их бюджетов, и так обремененных долгами из-за расходов во время пандемии ковида и возросших из-за инфляции тат на энергоносители и продовольствие. Первой не выдержала Шри Ланка, объявившая «упреждающий дефолт» по внешнему долгу. Но она будет явно не последней.

О том, грозят ли мировой экономике суверенные дефолты и чем именно, Republic рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

— Для начала скажите: насколько вообще хорошо чувствует себя международный рынок суверенного долга?

— Не очень хорошо он себя чувствует. Долги стран в последние годы росли — сказались и последствия финансового кризиса 2008 года, и пандемия, — а ситуация в мировой экономике была не очень: темпы роста ВВП падали, регулярно возникали локальные кризисы. А главное — рынки перешли от многолетнего подавления ставок к бурному их росту. Центробанки явно опоздали с реагированием на эти процессы и теперь, видимо, будут ставки ускоренно повышать. В результате для тех, кто сейчас выходит на долговой рынок и хочет рефинансировать долг, не самое хорошее время. Это уже сказывается на способности некоторых стран обслуживать долг. Дефолт Шри-Ланки в этом смысле — только первая ласточка. Будут и другие.

— Другие — это кто, например?

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