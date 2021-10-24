На площади Вабадузе в Таллине состоялась акция протеста противников карантинных ограничений, пишет err.ee. Собравшиеся протестовали против политики правительства в области иммунизации, называя проводимую вакцинацию принудительной.

Акция началась с выступления певца Тыниса Мяги, который исполнил для нескольких тысяч собравшихся песню «Рассвет». После этого слово взял организатор мероприятия, руководитель фонда «В защиту семьи и традиций» Варро Вооглайд, сразу же обвинивший правительство во лжи и манипуляции.

«В нашем государстве установился настоящий режим апартеида, когда конституционные права тех, кто не позволил ввести себе требуемые правительством вещества, повсеместно ограничиваются. В частности, их отрезают от общественной жизни», — заявил Вооглайд.

Некоторым из собравшихся на площади пришлось, по их словам, расстаться с работой из-за принципиального отказа вакцинироваться. Например, в армии Эстонии теперь непривитым места нет.

«Я не согласен вакцинироваться, если я переболел и у меня сделан тест на антитела. Практика показывает, да и врачи говорят, что перенесенное заболевание обеспечивает наилучшую иммунную защиту. У нас среди солдат многие переболели, и их не нужно вакцинировать», — высказал свое мнение экс-военный Кристьян Моора.

Противников вакцинации возмутило и недавнее решение правительства о том, что негативный тест больше не будет давать его обладателю такие же права, как сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании.

«Я с самого начала считал, что единственное доказательство того, что ты не болен — это тест. Но со следующей недели тест не действует, с ним никуда не попадешь», — возмутился участник акции протеста Ханнес.

На вопрос протестующим, а сподвиг бы их на вакцинацию вид переполненных коронавирусными пациентами больниц, последовали как скептические ответы, так и вполне миролюбивые предложения.

«Почему вы думаете, что люди, которые здесь собрались, не беспокоятся из-за сложившейся ситуации? Беспокоятся! Ситуация серьезная. Жаль этих людей, которые в больницах, очень жаль, — отметил исполнительный редактор портала rus.Objektiiv.ee Максим Рогальский. — Но с другой стороны, нет ни малейших оснований, чтобы вот так втаптывать свободы и права граждан».

Еще одна участница акции, Лиллике, сомневается в достоверности информации, которую распространяют власти. «А больницы и правда заполнены? Мне кажется, что этой темой злоупотребляют. Послушаем, что люди сами говорят: очень много больных, на которых вакцина подействовала далеко не лучшим образом. Вот о чем нужно беспокоиться. Мы как подопытные кролики. Так нельзя, я с этим не согласна», — сказала она.

А воспитательница детского сада Кюлли, тоже пришедшая на площадь протестовать, и вовсе предложила присудить премию тем журналистам, которые «осмелились бы рассказать всю правду о лаборатории в Ухане».