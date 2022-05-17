ВВП Украины в 2022 году упадет на 39% при условии затяжной войны до конца года, а при условии перемирия — на 20%. Такие оценки озвучил лава Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Interfax-Украина.

Два сценария для Украины

«Это будет большой удар по экономике — ее потери составят 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал он.

Фиала также отметил, что некоторая девальвация гривны будет, но не «слишком драматичная». Инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году.

Он заявил, что компания не ожидает в этом году возврата своих инвестиций. В ближайшее время компания планирует повысить зарплаты после их снижения вследствие полномасштабной войны России против Украины.

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«Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели», — отметил Фиала.

Он отметил, что благодаря успехам украинской армии Dragon Capital удалось перезапустить работу.

«В целом по всей Украине, даже на востоке, все работает. Возможности отличаются: самый минимальный уровень возобновления работы — 30−40%, но в основном это 70% довоенной деятельности», — отметил Фиала.

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