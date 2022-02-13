Белый дом выступил с новыми заявлениями о планах «вторжения» России на Украину. На этом фоне многие страны попросили своих граждан срочно покинуть Украину. Главное о напряженности вокруг Украины — в материале РБК

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Что известно к 14:00

Авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановки полетов на Украину, но пока не приняла решение, сообщил РБК представитель перевозчика.

Источник издания «Страна.ua» сообщил, что международные страховые компании 14 февраля объявят об отказе покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над территорией Украины.

Украинская авиакомпания SkyUp рассказала, что 12 февраля ее самолет не разрешили посадить в Киеве по требованию владельца — лизингодателя из Ирландии.

Власти Украины не видят смысла закрывать воздушное пространство страны, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. «Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады», — сказал он.

Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начали покидать Донбасс, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможность разрешить кризис вокруг Украины дипломатическим путем сохраняется, но для этого России «следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией».

Погранслужба Украины назвала слухами информацию о запрете россиянам въезжать на территорию страны. «Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — добавил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

CNN узнал о подготовке властей США к отражению кибератак из России против Вашингтона и Киева в случае эскалации на востоке Украины.

Какие даты и сценарии эскалации на Украине назвал Запад

Президент США Джо Байден предупредил союзников, что Россия может напасть на Украину 16 февраля, сообщило издание Politico со ссылкой на источник. Такое предположение глава государства высказал во время прошедших 11 февраля онлайн-переговоров с представителями ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии. Несколько источников в американской администрации назвали изданию ту же дату. Вашингтон предупредил партнеров, что наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Британский чиновник, в свою очередь, рассказал Politico, что у Лондона «другая интерпретация» разведывательных данных. Двое европейских дипломатов отказались верить в возможность агрессии.

Вторжение России на Украину может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине — до 20 февраля, заявил 11 февраля советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, атака может быть осуществлена с воздуха. При этом в Вашингтоне не знают, принял ли российский президент Владимир Путин решение о начале нападения и отдал ли такой приказ. То, что Россия может вторгнуться в соседнее государство во время Олимпиады, не исключал и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он заявил, что это может произойти в любой момент, в том числе во время Игр.

О том, что предполагаемое «вторжение» может начаться 16 февраля, со ссылкой на источники сообщил 12 февраля Der Spiegel. В тот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о возможном нападении 15 февраля. Неделю назад Bloomberg сообщил о уже свершившемся вторжении, опубликовав заголовок «Россия вторгается на Украину». Впоследствии агентство удалило публикацию и признало ошибку.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 10 февраля говорил, что разведка донесла о подготовке Россией операции «под чужим флагом», чтобы придумать предлог для нападения на Украину. Он также предупредил о планах Москвы по совершению кибератак.

На фоне заявлений о «вторжении» все новые страны заявляют об отъезде своих дипломатов с Украины и рекомендуют своим гражданам покинуть страну. В пятницу, 11 февраля, о подобных решениях сообщили более десяти стран, в том числе США, Великобритания, Израиль, ряд стран ЕС. Госдеп планирует объявить в субботу, что все сотрудники американской дипмиссии должны уехать из страны, сообщил AP. Сотрудники российских консульств и дипломаты покидают Украину, сообщило «РИА Новости» 12 февраля со ссылкой на информированный источник.

Госдеп планирует объявить в субботу, что все сотрудники американской дипмиссии должны уехать из страны, сообщил AP. Сотрудники российских консульств и дипломаты покидают Украину, сообщило «РИА Новости» 12 февраля со ссылкой на информированный источник. Опрошенные РБК эксперты объясняют очередную словесную эскалацию высоким уровнем недоверия и взаимным стремлением «повысить ставки».

Чем вызвано обострение ситуации вокруг Украины. Мнения экспертов

Переговоры на фоне сообщений об обострении

Вечером в субботу состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он продолжался около часа. Как сообщил Белый дом, Байден «четко донес» Путину, какими будут последствия для России в случае эскалации вокруг Украины.

В свою очередь Кремль сообщил, что Байден в разговоре предложил Путину ряд соображений по озабоченностям Москвы, они, однако, не касаются ключевых российских предложений по гарантиям безопасности. Москва также заявила, что Байден ожидаемо упомянул антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, однако акцента на этом вопросе не было.

В среду и в пятницу Москву посетили главы МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил переговоры с Трасс как разговор «немого с глухим». Он отметил, что «ультиматумы, угрозы, нравоучения — это путь в никуда». 15 февраля в Москву из Киева приедет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в торгово-экономическом и инвестиционном плане, а также по вопросам безопасности. Но при отсутствии взаимного интереса со стороны США Россия будет расширять взаимодействие там, где этот интерес есть, отметил он.

Министерство иностранных дел России приняло решение об оптимизации штата своих загранучреждений на Украине из-за риска провокаций, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Путин в субботу также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в течение 1 часа 40 минут, они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону, сообщили в Елисейском дворце.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс — РБК: «Мы не хотим вводить санкции»

Как в России и на Украине отреагировали на сценарий с «вторжением»

Власти западных стран и зарубежные СМИ участвуют в сговоре и создают искусственную эскалацию вокруг Украины, прокомментировали новые заявления в Министерстве иностранных дел России. «Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах», — говорится в заявлении МИДа.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — считает официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она заявила о «катке американской военно-политической машины», готовом идти «по жизням людей».

Минобороны сообщило о проведении Черноморским флотом учений по отработке обороны побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота, объектов экономического сектора, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз.

На полигоне Осиповичский в рамках совместных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022» были отработаны артиллерийские удары по незаконным вооруженным формированиям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас слишком много информации о вторжении России на Украину. Он призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении, если они имеются. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предостерег граждан от панических настроений и отметил, что украинская армия и экономика чувствуют себя уверенно.

Как страны Запада реагируют на усиление напряженности

По меньшей мере 34 государства рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в эту страну. Одними из последних такие рекомендации сделали Италия, Мексика и Швеция.

Австралия вслед за Канадой временно приостановила работу посольства в Киеве и разместит временный офис во Львове.

Сербия закупила соль, фасоль, горох и сухое молоко из-за роста напряженности на границе России и Украины. Президент Александр Вучич заявил, что «нельзя делать вид, что ничего не происходит», когда «весь мир истерично ждет, что что-то произойдет между Россией и Украиной».

Чем Запад грозит Москве в случае «вторжения на Украину»

Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона сообщил, что западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT на данный момент не входит в пакет рассматриваемых санкций, поскольку некоторые страны Евросоюза не готовы уступать собственным интересам.

Американский президент Джо Байден с декабря неоднократно говорил, что в случае эскалации Россию ждут санкции, которых не было прежде. 20 января он назвал среди возможных последствий то, что российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Агентство Reuters также сообщало о возможных ограничениях со стороны США на поставки электроники в Россию. Речь идет о микросхемах и полупроводниках, произведенных с использованием американских технологий. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что подобные ограничения в первую очередь ударят по самим производителям, которые лишатся привлекательного рынка. Подобное предложение министр объяснил попыткой американцев вытеснить даже потенциальных конкурентов.

«Некуда тикать»: как мирно живут люди в Донбассе во время войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснял, что Вашингтон не будет вводить превентивных санкций, так как в этом случае они бы потеряли сдерживающий эффект.

Лондон тоже пригрозил Москве «самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был», не только в случае «вторжения» на Украину, но и при попытке установить там «марионеточный» режим. Но после визита в Москву глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила РБК, что санкции введут только в случае вторжения. «Мы сделаем это (введем санкции. — РБК), только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией», — сказала она. Среди возможных санкций Лондона называлась, в частности, заморозка активов российских олигархов в Великобритании. По данным The Times, Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний.

США и ЕС завершают работу над пакетами санкций против России. Отключение от межбанковской системы платежей SWIFT в перечень возможных мер не входит, пишет Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников. Cанкции, вероятно, будут введены против крупных российских банков и «некоторых российских олигархов», также планируется ограничить экспорт в сфере обороны и технологий, говорят источники Reuters. «Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — сказал один из источников Reuters.

11 февраля американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд внес предложения в законопроект о санкциях против «Белоруссии или любой другой страны, которая способствует продолжающейся неспровоцированной агрессии России в отношении <…> Украины». «Белоруссия пускает на свою территорию тысячи российских военных. США должны ясно дать понять, что к любой стране, которая поддерживает действия России по вторжению на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — заявил Лэнкфорд.

С чего началось обострение ситуации вокруг Украины

Сообщения о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, начали появляться в западных СМИ в октябре 2021 года. В частности, европейские и американские чиновники заявляли изданию The Washington Post о «необычных перемещениях техники и военных в западных областях России».

В ноябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка предупредила европейских коллег, что «осталось мало времени», чтобы помешать Москве начать военные действия в соседней стране.

В Кремле говорили, что перемещение российских войск по территории страны — исключительно дело России. Дмитрий Песков заявлял, что «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы» и что «о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана».

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Среди главных тем была Украина. Байден заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск у украинской границы и о возможных санкциях в случае эскалации ситуации. Путин в ответ заявил, что НАТО наращивает потенциал у российских рубежей и что Москва заинтересована в юридических гарантиях нерасширения альянса на восток.

Через неделю Россия передала США проекты договоренностей по гарантиям безопасности. Новый разговор Путина и Байдена, на этот раз телефонный, состоялся незадолго до Нового года. Главной темой снова были гарантии безопасности. В Кремле назвали разговор откровенным и полезным, в Белом доме — серьезным и содержательным.

О чем пытаются договориться Россия и НАТО

Проект договоренностей по гарантиям безопасности Россия передала США и НАТО в середине декабря, он состоит из нескольких пунктов. Среди них отказ от использования других государств для подготовки нападения друг на друга, отказ от расширения НАТО на восток, отсутствие баз США в странах бывшего СССР, отказ от размещения вооруженных сил в районах, где их развертывание воспринималось бы как угроза, отказ НАТО от ведения военной деятельности на Украине, отказ от развертывания ядерного оружия за рубежом.

В США, ЕС и НАТО неоднократно заявляли о единых подходах в том, что касается ситуации вокруг Украины и переговоров с Россией. При этом определенные различия в позициях стран и их шагах есть. Так, в конце января Великобритания согласилась передать Украине противотанковые орудия, а власти Германии отказались направить Киеву гаубицы и выступили против предоставления Украине старых советских запасов оружия, которые находятся в Эстонии.

26 января НАТО и США передали МИДу письменный ответ на российские требования и попросили не публиковать его в публичном пространстве. Как сообщил после этого госсекретарь США Энтони Блинкен, в ответах содержатся озабоченности США из-за действий Москвы и встречные предложения американской стороны. По словам госсекретаря, письменные ответы Вашингтона являются «набором идей», решение о дальнейших шагах остается за Москвой.

Через несколько дней Путин на переговорах с Макроном заявил, что в ответе Запад проигнорировал принцип неделимости безопасности, который зафиксирован в документах ОБСЕ и Совета Россия — НАТО. Он предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Путин заявил, что Россия изучает ответы США и НАТО, а позже определится с дальнейшими действиями.

1 февраля Лавров направил послание главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. «Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И как предусмотрено в Стамбульской хартии, каждое государство — участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба», — заявил глава МИД России.

Россия не может принять ответ Евросоюза и НАТО на письмо Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности, заявила 11 февраля Мария Захарова. Она напомнила, что Лавров адресовал письмо главам МИД 37 государств — США, Канады и стран Европы, и в нем было подчеркнуто, что Россия ожидает «развернутый ответ в национальном качестве». «Вместо этого нам пишут [генсек НАТО] Йенс Столтенберг и [глава дипломатии ЕС] Жозеп Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе», — заявила представитель МИД России.

