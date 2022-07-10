США и их союзники не способны в долгосрочной перспективе продолжать оказывать поддержку Киеву, их ресурсы заканчиваются, заявили авторы New York Times Питер Бэйкер и Дэвид Сангер.

«Никто не может сказать, как долго это продлится и что еще они могут сделать, помимо прямого военного вмешательства», — говорится в публикации.

Чиновники, пишут авторы издания, признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.

«И хотя США выделили Украине 54 миллиарда долларов в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда долларов, когда эти будут израсходованы», — отмечают аналитики.

По их оценке, военная помощь Украине, которую одобрил Конгресс США продлится как минимум до второго квартала 2023 года. Вместе с тем возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности США, пишут авторы газеты.

В New York Times также заявили, что истощаются не только средства западных стран, но и их идеи. Политики не видят новых способов помочь Украине, кроме прямого военного вмешательства, которого они пообещали избегать.

Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года — начала российской специальной военной операции на Украине.