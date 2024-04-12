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В 2008-м польский LPP, сейчас самый крупный ритейлер одежды в Восточной Европе, заплатил Кшиштофу Байолеку, его брату Аркадиушу и Яну Пильхам почти €94 млн за их компанию Artman, которой принадлежали бренды House и Mohito. Байолеку, который основал компанию в 1990-х, тогда досталось чуть больше €28 млн. Но мир одежды он не покинул.

Сегодня Кшиштофу Байолеку принадлежит интернет-магазин одежды и аксессуаров Answear.com, который котируется на Варшавской фондовой бирже и оценивается в €140,8 млн. Он вместе с братом создал эту платформу с нуля 14 лет назад. Они владеют более половиной акций Answear.com, и продавать это детище Кшиштоф не собирается. Напротив, с сыновьями расширяет семейный бизнес

В прошлом году компания Answear.com SA приобрела Fashion Trends Group, которой принадлежали две платформы: SneakerStudio, предлагающая «уличную одежду» для поколения Z, и PRM, люксовые бренды. Кшиштоф Байолек объединил их в одну платформу (PRM.com) и вывел ее на все рынки, где работает Answear.com, а это 12 стран. Все для того, чтобы зайти в те сегменты, в которых основного бренда еще не было.

Иностранные рынки Answear.com

Польша является главным рынком для Answear.com, из него компания получает около 20% собственных доходов. На втором месте – Украина, на которую приходится примерно такая же доля дохода. Война совсем не оказала негативного влияния на бизнес компании, а даже несколько улучшила его. Выход российских платформ с украинского рынка и ограничение работы традиционных ритейлеров создали пробелы в местной торговле, которые Answear.com ловко восполнила, быстро компенсировав первоначальные потери.

А вот декабрьские блокады на польско-украинской границе были большей проблемой, поскольку они привели к задержке поставок и даже отмене заказов – часто больших, как например на Черную пятницу и праздники.

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Другие иностранные рынки компании приносят не более 10% доходов каждый, а большинство из них уже прибыльны (Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия, Словения, Хорватия). Рынки, где в Answear.com наименьшее присутствие (Кипр, Греция, Италия), приближаются к точке безубыточности.

Особенно приятны новости из Италии: там компания работает с прошлого года, а страна уже входит в тройку европейских рынков с наибольшими продажами (вместе с Великобританией и Германией).

«Когда мы добьемся безубыточности на всех новых рынках, планируем выходить на следующие. Это произойдет в течение года-двух», – говорит Байолек.

Польский модный рынок и конкуренты

В 2022 году на одежду, обувь и аксессуары поляки потратили €12,44 млрд, 22% которых – онлайн-покупки, сообщает Польское агентство развития предпринимательства. Аналитики портала fashionbiznes.pl прогнозируют на 2023 год рост таких расходов до €15,25 млрд. Точных отраслевых данных нет, но долю Answear.com можно оценить всего в несколько процентов.

«Этот рынок очень фрагментирован. Есть такие лидеры, как немецкая Zalando или Allegro, а другие игроки имеют небольшие доли, – говорит Байолек и отмечает, что такая ситуация дает простор для развития. – Меня очень радует, что в последние годы мы сохраняем уровень рентабельности EBITDA на уровне 5–6%. Это средний показатель для рынка, но по сравнению с масштабами роста выручки достаточно неплохо», – оценивает он.

В отчете PayU, определявшем видимость интернет-магазинов одежды в Польше, бесспорным лидером является Zalando, на втором месте Eobuwie (из Modivo Group, которая принадлежит CCC), а на третьем Adidas. Kantar Brand определил мировую пятерку онлайн-магазинов: Nike, Adidas, Chanel, Zara и Asos. В отчете агентства Ahrefs, анализирующего посещаемость онлайн-магазинов в Польше, Answear далеко позади мировых конкурентов.

В то время как Zalando, лидер европейского рынка, в прошлом году фиксировала небольшой спад продаж, в Answear.com этот показатель вырос почти на 30% по сравнению с 2022 годом, достигнув €305,16 млн.

Среднегодовой темп роста доходов Answear.com с 2020 года достигает почти 50% и намного лучше, чем у ее главных мировых конкурентов, таких как немецкая Zalando, шведская Boozt или британская Asos. Источник успеха кроется в стратегии экономного менеджмента, которая используется во всех сферах управления компанией.

Answear.com вышла на биржу в начале 2021 года. Сначала цена значительно выросла, потом сильно упала, и сейчас акции интернет-магазина стоят примерно на 20% больше, чем в IPO. Семье Байолеков принадлежат 58% акций компании. Еще 24% держит фонд MCI Private Ventures FIZ, и эту долю сейчас (по состоянию на середину марта) оценивают в €4,28 млн, но фонд заявил, что планирует вывести свои инвестиции до 2025-го. Байолек не собирается покупать акции у MCI.

Сеть магазинов Medicine

Кшиштоф Байолек работает не только в e-commerce. В 2011 году вместе с братом запустил сеть физических магазинов Medicine на базе приобретенного бренда Reporter, который приходил в упадок. Байолек, по-видимому, привязан к этому делу, которое остается полностью частным, даже больше, чем к Answear.com. Он описывает это как «семейный бизнес, судьбу которого будет решать следующее поколение». А дело это прибыльное.

Основатель не хочет говорить о финансовых результатах, но согласно данным агентства D&B за 2022 год (последние доступны данные о BRANDBQ, владельце бренда Medicine), доходы сети достигли €95,77 млн, EBITDA – €10,09 млн, а чистая прибыль – €5,16 млн. Последние два года доходы росли примерно на €23,47 млн ежегодно (в 2020-м рынок обвалился из-за локдауна).

Магазины Medicine также помогают бизнесу Answear.com: они служат пунктами выдачи и возврата заказов. Можно померять одежду или обувь, что снижает уровень возврата покупок.

С официальной страницы Facebook магазина Medicine.

В сети около 110 магазинов в Польше и полтора десятка за рубежом, например в Чехии, Словакии и Украине. Из России Medicine ушла, а в Румынию и Венгрию планирует зайти. В более отдаленных странах, таких как Казахстан, Грузия и Азербайджан, можно увидеть вывески магазинов Medicine.

Несколько лет назад Кшиштоф Байолек сказал, что потенциал развития Medicine – это 130 локаций в Польше и около €93,89 млн дохода. После достижения этих целей предприниматель задумается о следующем бренде.

«Я знаю свой рынок и вижу здесь много возможностей. Мне нравится вести бизнес, создавать стратегии, развивать бренды, но я не открещиваюсь и от других отраслей, если представится возможность, – рассказывает о своих планах Байолек.

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