По словам профессора экономики Колумбийского университета Адама Туза, санкции оказались наибольший эффект на российский Центробанк. В прошлом Соединенные Штаты таким же образом наказывали Иран и Венесуэлу, но оказать существенное влияние на Россию куда сложнее.

«Россия – страна G20 с хорошей устойчивостью, у нее были валютные резервы в размере не менее 500 млрд долларов, и они эффективно замораживаются в Нью-Йорке и в финансовых центрах Европы, и это является массированной атакой на российскую финансовую систему, на российский рубль», – считает Туз.

В то же время, по мнению Туза, западные страны ошибочно полагают, что санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и олигархов каким-то образом изменят политику Кремля.

«Если вы честно посмотрите на силовую политику России с начала 2000-х годов, с момента тюремного заключения энергетического барона Ходорковского в 2003 году, это не очень убедительная история о том, как делается политика

. Если бы эти люди были у власти, Путин никогда бы не начал свое вторжение на Украину. Это, которая не соответствует их интересам», – сказал Туз.

Михаил Фридман, проживающий в Лондоне, является одним из российских олигархов, включенных в санкционный список как Великобритании, так и Европейского союза. Он заработал свои деньги в розничной торговле и банковском деле и утверждает, что не имеет политической власти.

«Дистанция между господином Путиным и всеми, кто его окружает, огромна. Даже если предположить, что я хочу доставить какие-либо сообщения, у меня нет никаких каналов для этого», – констатировал Фридман.

Туз подчеркнул, что самый сильный удар по экономике России будет нанесен, если Евросоюз приостановит потребление российской нефти и газа. В то же время ясно, что отказ от российских энергоносителей не произойдет в одночасье.

«Эти связи чрезвычайно устойчивы, но никто больше не собирается притворяться, что они приведут к вечному миру между Россией и Западной Европой», – пояснил он.

Туз также добавил, что в настоящее время мировая экономика перестраивается, и война на Украине – лишь часть этого процесса. Противостояние между США и Китаем носит гораздо более фундаментальный характер.

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