Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан ожидается в течение двух недель. Об этом сказал в понедельник журналистам турецкий посол в Баку Джахит Багчы.

«В настоящее время завершается подготовка к открытию аэропорта, проводятся технические летные испытания. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для участия в открытии Международного Зангиланского аэропорта ожидается в течение двух недель», – отметил посол.

В апреле 2021 года состоялась церемония закладки фундамента Зангиланского аэропорта. Протяженность взлетно-посадочной полосы составит три километра. Аэропорт сможет принимать все виды воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты. Строительство аэропорта планируется завершить в 2022 году.



В 2022 году Международная организация гражданской авиации присвоила аэропорту код UBBZ, а Международная ассоциация воздушного транспорта ZZE.

Отметим, что это второй аэропорт, который строится на территории освобожденного от армянской оккупации Карабаха. В январе этого года началось строительство аэропорта в Физулинском районе, его взлетно-посадочную полосу планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. Третий аэропорт планируется построить в Лачинском районе.