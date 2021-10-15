Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние переговоры с правящим в Афганистане движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), сообщает сегодня, 15 октября турецкая газета Daily Sabah.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у Афганистана существуют запросы гуманитарного и политического характера. В этой связи он заявил:

Мы окажем всяческую поддержку афганскому народу в связи с этими требованиями… Мы руководили работой аэропорта Кабула. В следующий период, если удастся достичь договоренностей, мы можем предпринять такие шаги с Катаром и Афганистаном.

EADaily ранее сообщало о визите делегации «Талибана» в Турцию и её переговорах с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.