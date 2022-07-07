Чтобы стать членом Европейского союза (ЕС), Молдове предстоит провести множество реформ, и для нее особенно важна энергетическая независимость, считает президент Литвы.

«Как и для любой страны, для Молдовы в нынешнем геополитическом контексте крайне важна энергетическая независимость. Литва лучше, чем кто-либо другой, понимает важность этого вопроса», — сказал Гитанас Науседа в среду в Вильнюсе в Президентском дворце на встрече с молдавской коллегой Маей Санду.

Он выразил удовлетворении тем, доволен тем, что удалось включить Молдову и другие ассоциированные страны в механизм совместных закупок энергии ЕС.

«Я верю, что это придаст Молдове уверенность в дальнейшем повышении своей энергетической независимости от России», — сказал президент Литвы.

В среду президент Молдовы Майя Санду находилась с визитом в Вильнюсе по случаю празднования Литвой Дня государственности.

Науседа вручил ей высшую государственную награду Литвы — орден им. Витаутаса Великого с золотой цепью — за защиту европейских ценностей, прав и свобод человека, а также гуманизм и сострадание к военным беженцам из Украины.

«Литва и Молдова – это страны, которые объединяет уважение к демократическим ценностям, желание жить в условиях свободы и мира и создавать благополучие для граждан наших стран», – заявил президент Литвы.

«Литва решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы, стремления к европейской интеграции и поддерживает решимость Молдовы проводить реформы в стране», — сказал он и выразил надежду, что народ Молдовы воспользуется возможностями европейской интеграции.

В конце июня ЕС предоставил Молдове и Украине статус кандидата в Сообщество.

«Статус кандидата дает Молдове надежду на то, что, несмотря на трудные времена, мы сможем изменить нашу страну к лучшему, и что на этом пути у нас есть поддержка европейского сообщества. Европейский Союз до сих пор является самым успешным мирным проектом в нашей истории», — сказала Санду.

Она поблагодарила Литву за многолетнюю поддержку стремления страны к членству в ЕС, а также за обмен хорошим опытом и помощь в реализации проектов надлежащего управления и гражданского общества.

По ее словам, Молдова стремится укрепить свои органы власти, верховенство права, развивать экономику и «превратить Молдову в лучшую страну для своих граждан».

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Литва готова усилить экспертную помощь Молдове — премьер

ВИЛЬНЮС, 7 июля, BNS – Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку Молдове после получения ею статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) и в стремлении к полноправному членству, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Молдова проявила большую решимость, усердно работала и заслужила это историческое решение. Это мотивационное послание ЕС вместе с указаниями по конкретной работе, направленной на начало переговоров о членстве в ЕС. Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку в тех сферах, где Молдова увидит наибольшую потребность», — заявила Шимоните после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе в среду.

В конце июня ЕС предоставил Молдове и Украине статус кандидатов в сообщество.

Премьер-министр Литвы и Президент Молдовы обсудили двустороннее сотрудничество, дальнейшую поддержку Литвой Молдовы в выполнении рекомендаций Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС, последствия войны России против Украины для безопасности и экономического положения Молдовы и всего региона, сообщили в правительстве.