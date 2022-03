© Reuters. Turkish lira banknote is displayed on U.S. Dollar banknotes in this illustration taken, February 14, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration



(Рейтер) — Акции развивающихся рынков, погрузившихся в хаос из-за введение Западом санкций против РФ, снижаются в среду, так как растущие цены на нефть усилили опасения по поводу стагфляции в мировой экономике.

Цены на нефть превысили $100 за баррель, а фьючерсы на марку достигли максимального уровня с июня 2014 года, что оказывает давление на аппетит к риску.

Марки Brent и дорожают в среду более чем на 5%.

Индекс акций развивающихся рынков снизился на 0,7% к 13:20 МСК.

Индекс азиатских фондовых бирж, за исключением Японии, потерял 0,8%.

Турция, Индия и развивающиеся рынки Европы, которые зависят от импорта энергоносителей, вероятно, пострадают от последствий высоких цен на нефть в условиях высокой инфляции.

«Это усугубит опасения по поводу стагфляции, с которой может столкнуться мировая экономика», — сказал Якоб Кристенсен из Danske Bank.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI снизился на 0,2%.

Турецкая лира упала на 1,1% до 14,05 за доллар.

«Для Турции это усугубляет проблему инфляции, поэтому я внимательно слежу за , которая была довольно стабильной, но этот шок не является хорошей новостью для турецкого правительства и его попытки сдержать проблему», — добавил Кристенсен.

(Шреяши Саньял и Аниша Сиркар. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

