

Бразильский многонациональный производитель аэрокосмической техники Embraer сосредоточился на рынке грузовых перевозок. В настоящее время компания предлагает на рынке самолеты E190F и E195F. Полное переоборудование в грузовые доступно для всех самолетов E190 и E195, которые планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. Embraer оценивает рынок для самолетов такого размера примерно в 700 самолетов в течение 20 лет.



Грузовые E-Jet будут иметь на 50 процентов большую вместимость и в три раза большую дальность полета, чем большие грузовые турбовинтовые самолеты, а эксплуатационные расходы будут на 30 процентов выше, чем у узкофюзеляжных самолетов. E190F может нести полезную нагрузку 23 600 фунтов (10 700 килограммов), а E195F – 27 100 фунтов (12 300 килограммов). Об этом пишет

ASAS, партнер сети TV BRICS.



«Идеальная позиция для заполнения пробела на рынке между турбовинтовыми грузовыми самолетами и более крупными узкофюзеляжными самолетами, наша конверсия E-Jets P2F выходит на рынок в то время, когда спрос на грузовые авиаперевозки продолжает расти, а электронная коммерция и торговля в целом претерпевают глобальные изменения», – сказал Арджан Мейер, президент и генеральный директор Embraer Commercial Aviation.



Переоборудование в грузовой самолет будет проводиться на предприятиях Embraer в Бразилии. Оно включает следующие изменения: появление системы обработки грузов, системы обнаружения дыма на грузовом самолете, включая огнетушители класса «E» в верхнем грузовом отсеке, дополнения в системе управления воздушным движением (охлаждение, разгерметизация и т.д.); демонтаж интерьера.

Фото:

ASAS

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