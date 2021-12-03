В частности, заметила эксперт, губернатор говорил о том, что горизонтальное развитие направлений, то есть освоение новых территорий под АПК, закончилось, что мы должны переходить, выражаясь языком экономиста, на умную специализацию региона:

«Речь идёт о более углублённой переработке того, что мы производим на территории региона, и создании производств с высокой добавленной стоимостью для того, чтобы создавать новые рабочие места».

Елена Стрябкова считает важным, что в интервью Вячеслав Гладков говорил о переходе от аграрной экономики к инновационной, об инвестиционных проектах развития транспортной инфраструктуры и социальной направленности всех проектов.

«Ждёт ли нас светлое экономическое будущее? – размышляет Стрябкова. – Губернатор обещает нам удвоить валовый региональный продукт к 2030 году. Естественно, что такого можно добиться только за счёт увеличения инвестиционной привлекательности региона, а это – новые рабочие места, новое качество жизни. Думаю, что заявленная цель вполне достижима».