

МИНСК, 7 июля — ПраймПресс. Беларусь задействует механизмы электронной торговли для продвижения товаров на китайский рынок. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на церемонии открытия первого Национального электронного павильона Республики Беларусь и официального запуска продвижения белорусских товаров посредством прямых трансляций на китайских электронных платформах.



Как напомнили в пресс-службе Минэкономики, мероприятие состоялось 6 июля 2022 г в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в гибридном формате.



По словам Абраменко, Беларусь в полной мере использует имеющиеся возможности для активизации торгово-экономического сотрудничества с Китаем.



«Товарооборот между Беларусью и Китаем ежегодно увеличивается, в прошлом году превысил 5 млрд долл. Экспорт белорусской продукции в Китай составил более 900 млн долл, продемонстрировав рост на 17,5% к 2020 г. Повышается интерес к белорусским товарам, стремительно растут поставки продовольственной продукции, завоевавшей доверие китайского потребителя», – подчеркнула замглавы экономического ведомства.



Как отметила в своем выступлении Абраменко, цифровизация и массовый переход к электронной коммерции открывает новые возможности для усиления взаимной торговли.



«Меняются подходы к тому, как запускать и продвигать новые продукты, привлекать внимание покупателей, основной сегмент которых является активными пользователями социальных сетей и электронных торговых площадок. Время требует новых трендовых решений и уверенных шагов. При этом использование традиционного принципа «показать товар лицом» сохраняется и на цифровых площадках. Мы рассчитываем, что сотрудничество с платформами «Доуинь» и «JD.com» позволит в полной мере раскрыть потенциал данного направления и полноценно задействовать этот прогрессивный механизм», — рассказала заместитель министра экономики.



Оператором Национального павильона на китайских электронных платформах Jing Dong и DouYin выступает СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Помимо торгового функционала, китайские пользователи смогут открыть для себя достопримечательности, культуру, традиции и историю Беларуси. На павильоне предусмотрена публикация тематических роликов, раскрывающих привлекательные особенности страны для китайской аудитории.