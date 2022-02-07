Опубликовано: 07.02.2022 20:27

В отчётном заседании Совета Елабужского муниципального района принял сегодня участие Премьер-министр Алексей Песошин. Заседание прошло в городском Дворце культуры Елабуги и посвящено итогам социально-экономического развития района за 2021 год и задачам на 2022-й.

Алексей Песошин проинформировал участников заседания о состоянии дел в республике.

«Второй год подряд мы живём и работаем в непростых условиях пандемии коронавируса. И основной задачей органов власти всех уровней остаётся борьба с COVID-19, снижение заболеваемости и возвращение общества к нормальным условиям жизни. Несмотря на пандемию, принятые на федеральном и республиканском уровне меры, а также ваше активное участие позволили успешно реализовать масштабные задачи социально-экономического развития и общественно-политического характера в 2021 году», – сказал глава Правительства.

«По основным макроэкономическим показателям республика традиционно в лидерах, занимая в стране 7-е место по обороту розничной торговли, 6-е – по объёму валового регионального продукта и по инвестициям в основной капитал, 5-е – по объёму отгруженной продукции и по строительству, 4-е место в сельском хозяйстве. В нынешнем году мы рассчитываем сохранить и закрепить темпы роста экономики на уровне не менее 103,6 процента», – заявил Алексей Песошин.

Ежегодно увеличиваются объёмы средств, направляемых на социальную поддержку населения. Так, в прошлом году на эти цели в республике по линии Мин­труда выделено почти 23 млрд рублей. При этом каждый второй рубль направлен на поддержку семей с детьми. Через Пенсионный фонд семьям с детьми предоставлены выплаты на 6,5 млрд рублей. В том числе жители Елабужского района в текущем году получили меры социальной поддержки на сумму 647,5 млн рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Татарстане составила 43 394,5 рубля (по итогам 11 месяцев 2021 года). В Елабужском районе её средний уровень – 48 991,4 рубля. В то же время 37 елабужских предприятий выплачивали зарплату ниже МРОТ.

Важнейшим условием дальнейшего повышения качества жизни на местах является формирование благоприятной среды для жизни и самореализации граждан.

Именно на эти цели были направлены реализованные в 2021 году в Татарстане 44 республиканские программы, 12 федеральных проектов, 6 государственных программ, внепрограммные и внебюджетные мероприятия.

Значительная работа проведена и в Елабужском районе.

В рейтинге социально-экономического развития за 2021 год район сегодня на 11-м месте, сообщил Премьер-министр.

Алексей Песошин дал развёрнутую оценку де­ятельности елабужан, отметив особую экономическую зону «Алабуга», которая является ведущей инвестиционной площадкой не только в республике, но и признана лучшей в масштабах страны.

Также отмечаются положительные изменения в сельском хозяйстве.

Серьёзный импульс к развитию получила электронная коммерция, которая открывает новые каналы сбыта для местных производителей.

Елабуга – один из наиболее привлекательных туристических центров республики. За прошлый год город посетили более 487 тысяч туристов, что в два раза больше, чем в году предыдущем.

Алексей Песошин отметил положительный опыт Елабуги по событийному туризму. Стали традиционными и пользуются большой популярностью среди туристов и местных жителей ежегодная Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного звона, фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

Премьер-министр Татарстана отметил положительные изменения в Елабужском водоканале. «Его модернизация – хороший пример успешного взаимодействия местной администрации с ОЭЗ «Алабуга», – прокомментировал Алексей Песошин.

Большая работа в районе проведена по совершенствованию системы здраво­охранения. За последние 5 лет капитально отремонтированы и оснащены оборудованием детская и взрослая поликлиники ЦРБ, здание женской консультации, филиал детской поликлиники, построены 6 модульных ФАПов и 4 врачебных амбулатории. В 2022 году планируется строительство модульного ФАП в селе Качка и дооснащение ЦРБ оборудованием. Наряду с развитием материальной части, важное значение имеет кадровое обеспечение медицинских учреждений.

В завершение Алексей Песошин заявил, что Елабужский район обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего успешного экономического роста, решения социальных задач и улучшения качества жизни граждан.

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Фото: пресс-служба Президента РТ

































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