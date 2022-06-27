Правительство Эквадора приняло решение остановить добычу нефти, если протесты в стране будут продолжаться. В настоящее время нефтедобыча в республике находится на критически низком уровне, а полное ее прекращение намечено через два дня.

Это необходимо будет сделать, если не удастся восстановить логистику на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенную из-за массовых протестов. Как уточнили в министерстве энергетики и горной добычи Эквадора, сейчас отмечается 50%-е снижение производства нефти.

«Из-за актов вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог стало невозможно транспортировать сырьё и дизельное топливо, которые необходимы для поддержания работы».

В течение последних двух недель объем добытого сырья был меньше расчетного на 1,3 млн баррелей. Причем на долю государственной компании Petroecuador пришлось наиболее сильное падение — 1 061 875 баррелей. Частные компании потеряли 272 223 барреля. Кроме того, сейчас закрыты 1176 скважин, из них 996 принадлежат Petroecuador, а частным компаниям — 180.

Напомним, что с 13 июня в латиноамериканской стране проходят акции протеста против социальной и экономической политики руководства страны. Изначально это были лишь небольшие манифестации, однако вскоре волна митингов охватила всю республику. По словам президента Гильермо Лассо, организаторы протестов хотят с помощью насильственных действий совершить переворот в Эквадоре. Парламент обсуждает возможность импичмента.

Отметим, что практически вся экономика Эквадора основана на экспорте нефти и сельскохозяйственных продуктов. Причем на нефть приходит половина доходов Эквадора. Остановка нефтедобычи грозит республике сильнейшим кризисом.

В Европе не верят в план введения ценовых лимитов на нефть из России



Тем временем в Европе озвучивают планы по установлению предельных цен на покупку российской нефти, однако немецкие эксперты начали сомневаться в успехе реализации таких задумок. Как заявил телеканалу Das Este Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, план сможет сработать лишь при условии, что будет поддержан всеми «важными» странами-покупателями топлива у России. То есть, речь идет и о Китае, Индонезии и Индии. Однако подобное единство мнений едва ли возможно, указывает профессор.

Ему вторит и эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново, говоря о том, что «Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования»:

«Возникает вопрос, как США и страны «большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться».

Напомним, что страны «Большой семерки» намерены найти возможность установления предельных цен на нефть из России.