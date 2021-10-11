







Экономический спад, произошедший на глобальном рынке, сегодня сменяется периодом подъёма, поэтому сейчас важно дать бизнесу

на юге России удобные инструменты, которые откроют перед ним новые экспортные перспективы, считает директор представительства банка «Санкт-Петербург» в Краснодаре



— Если смотреть на сухую статистику, то доля экспорта с юга России постоянно растёт. В структуре южного экспорта преобладают товары именно несырьевого неэнергетического экспорта (88,73 процента). Как этот рост отражается на банковском бизнесе?



— Сегодня всё больше компаний, которые связывают свой бизнес

с поставками на экспорт, прибегают к банковскому финансированию и планируют работу за счёт заёмных средств, что, безусловно, связано с ростом ихили с разработкой новых направлений деятельности. Новые проекты нуждаются в финансировании. Мы видим, что растёт как количество новых проектов, так и количество компаний, которые их генерируют.



Банковский бизнес не остаётся в стороне от этого процесса — он реагирует на него ростом количества предложений, интересных программ по развитию и поддержке экспорта. Что касается банка «Санкт-Петербург», то можно привести в пример наши специальные тарифные планы, кредиты и документарные инструменты для экспортёров с господдержкой и уникальными сервисами наших партнёров по всем направлениям. Мы видим растущий интерес со стороны клиентов, берущихся за реализацию идей и проектов, которые раньше даже не рассматривали. Зачастую они просто не знали об этих возможностях или думали о них как о чём-то недоступном.



— Какие направления ВЭД сегодня пользуются наиболее высоким спросом у бизнеса и как банк «Санкт Петербург» участвует в их финансировании?



— Для банка «Санкт-Петербург» ВЭД — один из стратегических приоритетов, поэтому мы достаточно активно участвуем в финансировании экспортёров. Сегодня мы видим, что сферы деятельности и основные направления работы клиентов разные: аграрный бизнес, пищевая, лёгкая промышленность, креативные индустрии. Цели финансирования тоже зависят от конкретной компании — это могут быть и в прямом понимании проекты, связанные с длительными инвестициями для строительства новых предприятий, а может быть пополнение оборотных средств для обеспечения текущих процессов.



Содействуя развитию экспорта, мы предоставляем широкий ряд специальных мер поддержки действующим и потенциальным экспортёрам. Прежде всего, это банковские продукты и сервисы — специальное тарифное предложение «ВЭД.Экспорт». Или, например, решения, которые банк реализует с участием Российского экспортного центра — субсидирование процентной ставки по финансированию, страхование ЭКСАР, кобрендинговая акселерационная программа Export.expert. Давая бизнесу эти инструменты, мы наблюдаем положительный эффект, который они оказывают на него, на практике.



— Каковы сегодня основные трудности, с которыми сталкиваются экспортёры? Как сегодня развита на Юге экспортная инфраструктура?



— Имея компетенции в развитии этого направления, могу привести следующий ряд сложностей, с которыми сталкиваются сами компании. Прежде всего, это отсутствие у продукции адаптации под требования европейских стандартов по упаковке. Также сюда относится и отсутствие международных сертификатов. Большое значение имеют и навыки делового общения с иностранными клиентами, которые часто отсутствуют у компаний, выходящих на международный рынок. Невысокие компетенции в деталях процессов ВЭД — также одна из причин.



Если говорить о развитии инфраструктуры, то на Юге разработан и начинает реализовываться проект по строительству экспортно-импортного хаба, который поможет реализовать весь имеющийся потенциал южных регионов и позволит создать современную инфраструктуру мирового уровня.



— Назовите наиболее перспективные тренды, связанные с экспортом, на ближайшую перспективу.



— Наибольший потенциал заключён в нескольких направлениях, которые в ближайшее время могут стать ключевыми. Прежде всего, это электронная коммерция. Выход на международные электронные торговые площадки, особенно для развития аграрного сектора, сегодня уже насущная необходимость. Также набирает тренд на комплексное сопровождение бизнеса, когда одна компания берёт на себя все услуги и сервисы, которые необходимы для экспортной деятельности — начиная от исследования стран и заканчивая заключением экспортных контрактов. Ещё одно возможное направление развития — открытие представительств в Европе, Китае и в других странах с целью полноценного выхода на эти рынки.



На правах рекламы