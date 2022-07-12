Эксперты ждут роста онлайн-торговли в США в 2022 году выше 1 трлн долларов

Онлайн-продажи в США в III квартале 2022 года могут увеличиться на 11,7% и достичь отметки 1,05 трлн долларов, говорится в прогнозе американской консалтинговой фирмы FTI Consulting.

Ранее эта компания прогнозировала достижение 1 трлн долларов только в 2025 году. При этом сейчас FTI прогнозирует достижение интернет-торговлей объёма 2 трлн долларов уже к 2030 году.

Электронная коммерция в США демонстрировала гиперрост со II квартала 2020 года по I квартал 2021 года, когда квартальный прирост онлайн-продаж в годовом измерении колебался от 45% до 53% по сравнению с постоянными темпами роста от низкого до среднего уровня в течение нескольких лет до пандемии. Это эквивалентно почти трёхлетнему увеличению продаж, в то время как доля онлайн-рынка приблизилась к 21%.

Розничные онлайн-продажи выросли почти на 43% в 2020 году и ещё на 18% в 2021 году (в основном в I квартале 2021 года), что даже больше, чем предполагалось ранее, поскольку Бюро переписи населения США недавно пересмотрело свои данные о розничных онлайн-продажах за 2020 и 2021 годы в сторону существенного увеличения по сравнению с первоначальными данными.

Как бы ни процветала электронная коммерция во время пандемии, говорят эксперты, она оказалась даже лучше, чем предполагалось сначала: розничные продажи через Интернет за этот двухлетний период были пересмотрены в сторону увеличения на 140 млрд долларов по сравнению с первоначальными данными, или примерно на 9%.

Таким образом, онлайн-продажи в США (LTM) в III квартале 20222 года достигнут отметки в 1 трлн долларов, что означает удвоение продаж всего за четыре года, отмечается в докладе.

Объёмы онлайн-торговли сильно увеличились во время пандемии COVID-19, и привычка совершать покупки в интернете у американцев, вероятно, сохранится, отмечает компания.

COVID-19 заставил нас изменить многие привычки, от некоторых из которых мы стремимся отказаться (например, виртуальные «Счастливые часы» — время максимальных скидок), а другие в той или иной степени останутся (например, удалённая работа), говорится в докладе. Для крупных розничных компаний понимание того, какие вызванные пандемией изменения в покупательских привычках останутся у их клиентов, имеет решающее значение для планирования дальнейших действий».

Тем не менее инфляция и другие факторы могут оказать сдерживающее влияние на онлайн-торговлю в будущем, считают эксперты компании.

«Онлайн-продажи в последние два года были обусловлены необходимостью, когда приходилось делать покупки из дома из-за введённых ограничений, а также более высоким дискреционным доходом, — заявил глава отдела розничной торговли и потребительских товаров FTI Джей Ди Вичсер. — Со временем это будет меняться».

По его словам, инфляционное давление приведёт к сокращению расходов во II полугодии этого года, поскольку оно станет основным источником стресса для потребителей, которые не знают, насколько долго будет сохраняться такая ситуация.

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